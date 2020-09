BRP Chama: Economia em recessão, Bolsonaro ‘antivax’ e os guardiões de Crivella

O podcast BR Político Chama começa com análise do tombo histórico do Produto Interno Bruto (PIB) do último trimestre. Apesar de esperada pelo mercado, a possível queda vinha sendo constantemente minimizada pelo ministro Paulo Guedes, um vendedor de ilusões. Guedes, depois da divulgação da queda de 9,7%, afirmou otimista que a economia brasileira está “decolando” em V. Visão pollyana ou discurso de estratégia?

O cardápio também entrevista com Alessando Molon (PSB-RJ) sobre a prorrogação do auxílio emergencial. Você também vai relembrar o caso dos “Guardiões de Crivella” revelado pela Globo na segunda-feira, 31, e as repercussões políticas. Impeachment do Crivella? Reeleição ameaçada? E por último, nosso editores, Vera Magalhães e Marcelo de Moraes, analisam a última polêmica envolvendo o presidente, de que a vacina seria uma escolha pessoal. Para saber mais, ouça: