BRP Chama: Guedes pendurado e a união entre ambientalistas e o agronegócio

Nesta edição do BR Político Chama, a editora Vera Magalhães e a repórter Alexandra Martins analisam os principais assuntos da semana. O principal tema, que abre o podcast, não poderia deixar de ser o “sepultamento” do Renda Brasil e Paulo Guedes, de “posto Ipiranga” na Economia a sem crédito com o presidente da República.

O incêndio no Pantanal também é assunto. A tragédia que assola o Centro-Oeste brasileiro uniu ambientalistas e agropecuaristas na busca por soluções, já que o governo continua patinando quando o assunto é o meio-ambiente. Comentamos ainda sobre o fim da interinidade de Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde. E os resultados da Educação divulgados nesta semana.