BRP Chama: O ‘ecumenismo’ da Lava Jato do Rio e o patriotismo anti-inflacionário de Bolsonaro

Nesta edição do BR Político Chama, a editora Vera Magalhães e o repórter Gustavo Zucchi analisam os principais assuntos da semana. O podcast começa discutindo a mais nova operação da Lava Jato fluminense: a E$quema S. Entre os alvos das buscas estão o advogado Frederick Wassef, que já defendeu o senador Flávio Bolsonaro, o advogado Cristiano Zanin, que representa o ex-presidente Lula, e a advogada Ana Tereza Basilio, que defende o governador afastado do Rio Wilson Witzel.

E ainda falando de Lava Jato, após a saída de Deltan Dallagnol do comando da operação, o procurador foi punido com censura pelo Conselho Nacional do Ministério Público por ter e posicionado nas redes sociais contra a eleição de Renan Calheiros (MDB) para a presidência do Senado, em 2019. Ouça também a entrevista de Cássia Miranda com o ex-ministro Ayres Brito sobre a posse de Luiz Fux no STF .

Você também vai relembrar a polêmica envolvendo a alta nos preços dos alimentos e a condução do governo nessa crise. O cardápio também inclui o discurso antivacina do presidente Jair Bolsonaro.