BRP Chama: O novo nome de Bolsonaro para o STF e os abacaxis da Renda Cidadã

Nesta edição do BR Político Chama, a editora Vera Magalhães e a repórter Alexandra Martins analisam os principais assuntos da semana. O episódio começa com a análise da possível indicação do desembargador Kassio Nunes Marques para a vaga de Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. O nome, que estava fora do radar, foi costurado pelo Centrão e tem apoio do presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI).

Você vai ouvir sobre o Renda Brasil 2.0, o novo programa do governo social chamado Renda Cidadã. Assim como seu antecessor, o programa chegou causando polêmica com a proposta do governo de usar recursos do Fundeb e do limite para gastos com precatórios para o financiamento. O repórter Gustavo Zucchi entrevistou a presidente da ONG Todos pela Educação, Priscila Cruz, sobre o assunto e sobre a possível tentativa de furar o teto de gastos com ajuda do recurso do Fundeb. Mais uma vez, o ministro da Economia, Paulo Guedes, sai desmoralizado.

O cardápio também inclui a porteira escancarada no Ministério do Meio Ambiente. A devastação ambiental no Brasil foi abordado até no debate entre os candidatos à presidência nos EUA. O democrata Joe Biden prometeu enviar US$ 20 bilhões ao Brasil para combater o desmatamento na Amazônia e ameaçou o Brasil com “consequências econômicas” caso seja eleito.