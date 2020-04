Cenário pós-Mandetta, parlamento-STF-governos no comando e a falta de testes

Como será a condução do crise do coronavírus sem Henrique Mandetta no Ministério da Saúde? Os editores do BRPolítico, Vera Magalhes e Marcelo de Moraes, tentam responder essa questão em meio às mudanças feitas por Jair Bolsonaro na linha de frente do combate à pandemia. De cara, já é possível dizer que, caso o Planalto tente dar uma guinada nas diretrizes, será barrado por governadores e prefeitos. O STF decidiu que Estados e municípios têm autonomia para determinar, por exemplo, o isolamento horizontal. E as medidas devem ser intensificadas, já que o Brasil tem batido recordes de mortes por covid-19 e as UTIs começam a ficar lotadas. Confira tudo isso na edição desta semana do BRPolítico Chama.