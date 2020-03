Equipe BR Político

A pandemia de coronavírus é o centro dos debates desta semana no BRPolítico Chama. Os editores do BRP, Vera Magalhães e Marcelo de Moraes, comentam sobre os diversos aspectos da crise que tomou o Brasil e o mundo. O governo brasileiro tomou as medidas corretas? O que revelam os ‘panelaços’ contra Bolsonaro? Como atenuar a retração econômica? Confira tudo isso na edição desta semana do nosso podcast!