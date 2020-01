Crise no Oriente Médio, cruzada contra livros didáticos e a ‘taxação do sol’

Equipe BR Político

Os editores do BRPolítico Vera Magalhães e Marcelo de Moraes analisam temas quentes da semana nesta edição do podcast BRPolítico Chama. Um deles é a crise entre EUA e Irã com possíveis impactos para o Brasil. O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Trad (PSD-MS), tem papo reto com o repórter Gustavo Zucchi. “Vai acabar sobrando para a gente e o Brasil não tem tamanho para isso”. O programa aborda ainda a cruzada do Ministério da Educação contra livros didáticos, a polêmica que ficou conhecida como “taxação do sol” e a realidade dura, nua e crua à frente do presidente Jair Bolsonaro contra o desejo de privatizar os Correios.

Para ornar com o momento, tem até playlist com músicas que anunciam o fim do mundo…