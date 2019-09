De ONU ao troco do Congresso com Previdência como refém

Alexandra Martins

Nesta edição do BRPolítico Chama você vai ouvir análises de Vera Magalhães e Marcelo de Moraes sobre os reflexos do discurso do presidente Jair Bolsonaro na ONU, da derrubada de vetos pelo Congresso e que tratamento tem recebido a incansável reforma da Previdência. Você teve a impressão de que Bolsonaro começou pulando página de seu discurso na Assembleia-Geral? Tem gente aqui que também sim. O tom nada conciliador do presidente, do tipo que se usa nas Forças Armadas para a tropa, pode respingar no agronegócio.

Já o relator da Lei de Abuso de Autoridade, Ricardo Barros (PP-PR), manda seu recado de forma bem mais gentil, apesar de ranger os dentes à noite contrariado com o governo. Em entrevista ao repórter Gustavo Zucchi, ele deixa claro: estamos dando o troco. A derrubada dos vetos no Congresso que o diga. É de uma sinceridade comovente. Assim como o é a que move os parlamentares para as emendas sejam liberadas o quanto antes. Lembram da reforma da Previdência? Então, ela virou refém da velha política. Dá o play e nos compartilhe.