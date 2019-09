Democracia na frigideira, CPMF no ralo e apetite por novo tributo no ar

Alexandra Martins

Será que a queda do secretário Marcos Cintra da Receita derrubou junto o apetite por um novo tributo? Sabemos que o ministro Paulo Guedes flerta com essa possibilidade, mas para saber até onde vai a fome só ouvindo os editores do BRP, Vera Magalhães e Marcelo de Moraes, nesta nova edição do nosso podcast BRP Chama.

E por falar em cardápio, não se frita a democracia como se entra num hospital armado para visitar o pai recém-operado. A menos que seu irmão seja investigado. Nesse caso, se ajuda até a enterrar uma CPI contra o Judiciário, que de fato determinado não tem nada. Se alguém questionar, depois é só negar. Ou alguém já viu Bolsonaro dar um de dragão da maldade contra a corrupção?

Menos indigesto é o ar que respira o líder de governo Fernando Bezerra. Ao repórter Gustavo Zucchi, ele disse haver ambiente para uma “reflexão mais aprofundada” no Congresso sobre os vetos do presidente à Lei de Abuso de Autoridade. E por falar nisso, como Augusto Aras tem gastado sola de sapato pelos gabinetes de senadores… Ouça e compartilhe. Bom apetite.