Equipe BR Político

Os editores do BRPolítico, Vera Magalhães e Marcelo de Moraes, falam nesta 20ª edição do podcast BRP Chama dos desafios do atual governo neste segundo ano de gestão, como os novos arranjos no Palácio do Planalto, as reformas empacadas, os números tímidos na economia e o impacto do bolsonarismo nas eleições municipais.