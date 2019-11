Equipe BR Político

Os editores do BRPolítico, Vera Magalhães e Marcelo de Moraes, analisam nesta edição do podcast BRPolítico Chama as notícias que marcam a semana até aqui, como os disparos de Paulo Guedes contra o dólar e a democracia e os movimentos do Congresso para adiar o debate sobre prisão após condenação em segunda instância – tema pacificado para o STF.