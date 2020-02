É chuva, é ‘esgotosfera’, é o fim do caminho

Equipe BR Político

Os editores do BRPolítico, Vera Magalhães e Marcelo de Moraes, não trazem boas-novas nesta atual edição do podcast BRPolítico Chama: vai ter mais enchente, vai ter mais gente desabrigada e morrendo em razão das inundações nos grandes centros urbanos avessos a adaptações urbanísticas e sanitárias aos novos tempos marcados pelas mudanças climáticas. Para mandar a mensagem de que é um governo que faz nesse tema, o Conselho Nacional da Amazônia Legal foi lançado hoje com pompa e circunstâncias, mas não chamaram os governadores dos respectivos Estados do bioma? Não.

Todo o talento de Onyz Lorenzoni também é tema da nossa conversa, especialmente quando o ainda ministro da Casa Civil chama a reforma administrativa de “reforma conceitual”, ou seja, ela subiu no telhado. Mas quem quer subir a rampa do Planalto é o governador Wilson Witzel para uma DR com o presidente Jair Bolsonaro. “Chega de duelo”, é o que ele diz ao nosso repórter Gustavo Zucchi, enquanto a guerra contra o jornalismo viveu mais uma batalha ontem na CPMI das Fake News. A “esgotosfera” e Eduardo Bolsonaro replicaram toda a sordidez de um depoente no colegiado contra a jornalista Patrícia Campos Mello, que revelou estratégias de comunicação suspeitas da campanha do atual presidente da República.