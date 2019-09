Não bastam problemas internos, Bolsonaro foi buscar mais um fora

Alexandra Martins

Como se não houvesse suficientes problemas internos, o presidente Jair Bolsonaro foi buscar um fora. Neste BRP Chama, Vera Magalhães e Marcelo de Moraes mostram que a personagem da vez trabalha na ONU a favor dos direitos humanos, já foi presidente da República do Chile, foi presa e torturada e teve o pai torturado pela ditadura do general Augusto Pinochet nos anos 1970. A briga esquentou até o ponto de o presidente chileno, aliado de Bolsonaro, Sebastián Piñera, ser pressionado a tomar uma postura em defesa de Bachelet tanto por seu entorno quanto pela oposição.

No front interno, a falta de dinheiro está em qualquer andar da Esplanada dos Ministérios. Nossa equipe analisa a polêmica do bilionário valor que parlamentares batalham para abastecer o fundo eleitoral e a possibilidade de a regra do teto de gastos ser revista. Nosso repórter em Brasília, Gustavo Zucchi, ouve do deputado Alceu Moreia, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), que é “sandice” colocar imposto de exportação na Constituição, como prevê relatório da reforma da Previdência do Senado. Você já decidiu se vai prestigiar o feriado de 7 de setembro de verde e amarelo? Nossa equipe volta aos anos 90 para relembrar as diferenças com a era Collor.