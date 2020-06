Eclosão de protestos, o descaso com a pandemia e economia na UTI

O podcast BRP Chama começa com análise dos protestos contra o governo ocorridos na Avenida Paulista no último domingo, 31, e em Curitiba na segunda-feira, 1. Nossos editores, Vera Magalhães e Marcelo de Moraes, comentam, além do nascimento de atos contrários a Bolsonaro, a catarse que o isolamento social, as mortes e a eclosão de movimentos contra o racismo mundo a fora podem ter causado aqui no Brasil. Quais consequências esse “coquetel” de acontecimentos pode trazer?

A conversa também inclui o lançamento do segundo artigo escrito pelo vice-presidente Hamilton Mourão para o Estadão, em que o general usa dois pesos e duas medidas para falar dos atos contra e pró-governo. O mesmo parece ter acontecido com a Polícia Militar no fim de semana.

Além desse caldo político, o Brasil lida com a economia respirando por aparelhos. A queda da produção industrial foi altíssima e promete ser ainda mais alta. Apesar disso, o mercado voltou a reagir bem. Bolsa recuperando e dólar abaixando. Um mercado com apetite de investimento e uma produção industrial desmoronada.

E os danos estão longe de acabar. A pandemia do coronavírus não chegou no seu pico ainda e os número de mortos não para de quebrar recordes negativos. O governo, no entanto, nada mais fala sobre a doença. O pior dos mundos, em todos os cenários.