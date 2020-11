Eleições nos EUA e seus desdobramentos

O BR Político traz nesta quinta, 5, excepcionalmente, a 61ª edição do nosso podcast BR Político Chama com os editores Vera Magalhães e Marcelo de Moraes. O tema central do programa são as eleições nos Estados Unidos, que vivem um Fla-Flu com a sociedade dividida. “Enough is enough”? E qual o impacto do resultado para o governo brasileiro em caso de vitória do democrata Joe Biden, segundo apontam pesquisas? Haverá uma “freada de arrumação”? Mas o cenário é todo incerto até o momento.

“Qualquer que seja a solução, será uma solução pouco convincente”, avaliou o ex-embaixador brasileiro e ex-ministro da Fazenda Rubens Ricupero ao repórter Gustavo Zucchi.

Tem ainda eleições municipais, autonomia do Banco Central, derrubada do veto presidencial às desonerações e a posse de Kassio Nunes Marques no STF.