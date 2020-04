Golpismo de Bolsonaro, a paquera com o Centrão e o prazo das quarentenas

Os movimentos de Jair Bolsonaro que “flertam” com o golpismo pedido por manifestações é um dos temas discutidos no BRPolítico Chama desta semana. Os editores do BRP, Marcelo de Moraes e Vera Magalhães, comentam sobre as duas faces do presidente: em uma hora fala que não irá negociar, no outra senta com o centrão para oferecer cargos e isolar o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Contra o coronavírus, governadores começam a afrouxar as medidas de isolamento social. Confira tudo isso e muito mais em nosso podcast!