Guedes pressionado, negacionismo ambiental e corrida por vacina

O podcast BR Político Chama, em sua 50ª edição, começa com análise da “debandada” na equipe de Paulo Guedes, segue com declaração do deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP) de que o presidente Jair Bolsonaro “só pensa naquilo”, em referência a sua reeleição. Você também vai relembrar a declaração do chefe do Planalto de que é “mentira” que a Amazônia arde em fogo, que ela está “intacta”. Alguém acreditou? O cardápio também inclui a nova vacina produzida na Rússia e a incidência da covid-19 entre jogadores profissionais de futebol. E parabéns ao BR Político Chama pela marca de 50 podcasts.