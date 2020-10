Guerra das vacinas, 2ª onda da covid-19 e eleição nos EUA

Os editores do BR Político, Vera Magalhães e Marcelo de Moraes, analisam nesta edição 60 do podcast BR Político Chama a judicialização da gestão da nova vacina contra o coronavírus em meio a um “chorume ideológico” sobre o assunto estimulado pelo Palácio do Planalto. O governador Wellington Dias (PT-PI) conversou com o repórter Gustavo Zucchi sobre a disposição de governadores para o diálogo com o governo federal, sem perder de vistas a judicialização no STF caso não haja uma política pública de incentivo à vacinação. Até lá, o vírus Sars-Cov-2 avança numa segunda onda no mundo, causando alta do dólar e incertezas no mercado financeiro internacional.

Você também ouve nossas análises sobre o artigo do ex-porta-voz do governo Otávio Rêgo Barros na imprensa com uma série de recados e críticas indiretas ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Ele foi exonerado do cargo no último dia 7, após meses de isolamento no governo.

Do lado de cima do Equador, as expectativas são para as eleições nos EUA, no dia 3 de novembro, que contam com torcida animada de integrantes do governo Bolsonaro pela reeleição de Donald Trump. Ouça porque o podcast traz ainda eleições no Brasil: