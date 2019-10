Habemus nova Previdência, Eduardo perde embaixada e Waldir dispara

Equipe BR Político

A editora do BRPolítico, Vera Magalhães, analisa a aprovação da reforma da Previdência no Senado, as mudanças de rumo do ex-futuro embaixador Eduardo Bolsonaro enquanto o repórter Gustavo Zucchi entrevista o deputado Delegado Waldir (PSL-GO), que anda bravo com o governo que ajudou a eleger, nesta décima edição do podcast BRPolítico Chama. Também tem comentário sobre quem o presidente Jair Bolsonaro bloqueou recentemente no Twitter e por que a CPMI das fake news tira o sono do núcleo bolsonarista.