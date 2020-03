Isolamento de Bolsonaro, o protagonismo dos governadores e o bate-cabeça na economia

A crise do coronavírus é novamente o centro do debate no BRPolítico Chama desta semana. Vera Magalhães e Marcelo de Moraes tratam do isolamento, não apenas o necessário para conter a pandemia, mas também o que Jair Bolsonaro se meteu. O presidente não conversa com os governadores e insiste em dar recomendações totalmente diferentes das do Ministério da Saúde. Claro que com isso a palavra “impeachment” começa a ser ouvida nos corredores de Brasília. Será que Bolsonaro aguenta o coronavírus no cargo? Confira isso e muito mais em nosso podcast!