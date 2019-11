Leilão que não é mega, reforma que não é pacote e ‘trilogia’ da 2ª instância

Equipe BR Político

Venha entender como foi o leilão do pré-sal com nossos analistas políticos Vera Magalhães e Marcelo de Moraes nesta nova edição do podcast BRPolítico Chama. Por que o investidor colocou o pé no freio?

A semana também vem marcada pela apresentação de novas medidas econômicas ainda sobre a mesa do ministro Paulo Guedes. Será que pega? Parece que a extinção dos municípios pequenos a um ano da eleição, não.

E não poderia faltar a retomada do julgamento no STF sobre prisão em segunda instância. A previsão é de que a “trilogia” não termina na quinta, 7.