Mandetta vs Bolsonaro, a politização do remédio e os bombeiros do Planalto

Na semana em que o clima em Brasília pegou fogo por causa da tensão entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o Palácio do Planalto precisou recorrer a seus bombeiros de plantão, parlamentares e militares, para acalmar os ânimos em meio à pandemia do novo coronavírus. O BRPolítico Chama aborda os bastidores da decisão que levou à permanência, ao menos por enquanto, do ministro. Nossos editores também tratam da politização que há em torno do uso de medicamentos a base de cloroquina e hidroxicloroquina no combate ao novo coronavírus. Confira isso e muito mais em nosso podcast!