Moro, trocas na PF, bonde do Centrão e a covid que matou Blanc

Quem disse que queria apenas uma das 27 superintendências da Polícia Federal? Segundo Sérgio Moro, o presidente Jair Bolsonaro. Nesta edição do podcast BR Político Chama, os editores do BR Político Vera Magalhães e Marcelo de Moraes analisam esse e outros assuntos desta semana marcada pela revelação do depoimento do ex-titular da Justiça para a Polícia Federal e por agressões do chefe do Planalto à imprensa. Aliás, a semana começou com a volta de Bolsonaro a evento antidemocrático com anuência dos militares do governo que, inclusive, já foram convocados pelo STF para falar das acusações do ex-magistrado.

No bolo indigesto, houve troca na Polícia Federal e na Superintendência do órgão no Rio de Janeiro, uma vez que “o Rio é meu Estado”, como alegou Bolsonaro. Também teve turbulência no quintal da desprestigiada secretária Regina Duarte, que nem falou nada oficialmente sobre a morte do compositor Aldir Blanc, mas foi atormentada por uma nomeação e logo “desnomeação” de Dante Mantovani, aquele que acredita no rock como emissário do demo.

Sabem do Centrão? Pois esse grupo que não larga o osso agora negocia cargos em troca de apoio ao presidente no Congresso, mas, você assinante do BRP já sabe, o Centrão desembarca do poder sempre quando vê que a canoa vai afundar. Mas a canoa já afundou se olharmos sob a perspectiva dos números do coronavírus no Brasil com seus milhares de mortos. E você: acha que o Brasil conhece o Brasil?