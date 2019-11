Novo AI-5, caso Marielle e o pacotão de Guedes que não sai

Equipe BR Político

Você deu alguma declaração irresponsável nesta quinta? O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) sim. Em ameaça à democracia brasileira, ele disse que se a esquerda brasileira não andar nos trilhos a resposta virá em forma de um novo AI-5. Algum inimigo imaginário o informou que o brasileiro está em vias de copiar o exemplo chileno para protestar contra tudo isso que está aí. Nessa 11ª edição do podcast BRPolítico Chama, nossa editora Vera Magalhães analisa o descalabro de “uma família que está em busca de qualquer pretexto para agir de forma autoritária”.

O caso Marielle também tem destaca no programa a partir da citação do nome do presidente Jair Bolsonaro em depoimento de um porteiro do condomínio onde também mora um dos acusados de matar a ex-vereadora assassinada. O caldo entornou, Bolsonaro espinafrou o governador Wilson Witzel, mas não se sabe ainda por que há discordância entre o que o porteiro declarou duas vezes à Polícia Civil e o áudio da conversa que desmonta a versão divulgada pelo Jornal Nacional.

Já o repórter Gustavo Zucchi traz a previsão do deputado Alex Manente (Cidadania-SP), autor da PEC da segunda instância, sobre o trâmite da proposta, que pretende competir com a decisão a ser tomada pelo Supremo Tribunal Federal? Segundo ele, em até um ano a PEC será votada. Também tem bloco sobre o pacote do ministro Paulo Guedes para dar novo gás à economia. Engrenar que é bom, ainda nada.