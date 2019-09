O primeiro podcast do BRP está no ar

Equipe BR Político

O BR Político estreia nesta quarta, 21, o seu podcast, o BR Político Chama. Sob a condução de Emanuel Bomfim, os editores do BRP, Vera Magalhães e Marcelo de Moraes, oferecem um cardápio quentinho dos bastidores do poder dos últimos dias, com participação do repórter Gustavo Zucchi. Para hoje temos a interferência de forças planaltinas em órgãos de controle do País, o processo para a indicação do filho do presidente para a Embaixada do Brasil em Washington (EUA), Pacto Federativo e as promessas de amor entre PSDB e DEM para 2020 e 2022. Você acha que está longe? Vem com a gente saber.

