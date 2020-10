O que o caso André do Rap diz sobre o Supremo?

A edição 58 do podcast BR Político Chama começa com análises de Vera Magalhães e Marcelo de Moraes, de Brasília, sobre o julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a soltura do traficante André do Rap, que colocou em lados opostos os ministros Marco Aurélio Mello e Luiz Fux, presidente da Corte. O repórter Gustavo Zucchi segue no tema com a entrevista com o deputado Lafayette Andrada (Republicanos-MG), que aponta o dedo para Marco Aurélio enquanto a lei é considerada correta pelo autor da emenda que obriga uma revisão da prisão preventiva a cada 90 dias.

Os editores do BRP também analisam o déficit de debates televisivos nesta campanha eleitoral e a promessa comum de vários candidatos para a criação de programas locais de auxílio emergencial contra os efeitos econômicos trazidos pela pandemia do novo coronavírus. Nesse embalo, as reformas estruturantes ficarão para depois. E Paulo Guedes jogou a toalha?