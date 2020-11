O resultado das eleições e a nova alta de covid-19

A edição 63 do podcast BR Político Chama começa com análises dos editores Vera Magalhães e Marcelo de Moraes sobre os resultados do primeiro turno das eleições municipais no País e seus impactos para os projetos políticos do presidente Jair Bolsonaro, que “não é carta fora do baralho”. Do ponto de vista partidário, dá-lhe centro!

E a esquerda não deixou de receber seu “sopro de otimismo” dos eleitores. Guilherme Boulos (PSOL) conseguiu maior penetração no eleitorado, roubou votos do PT, que não conseguiu ter bom rendimento no pleito em São Paulo, e pode até pensar em voos nacionais numa espécie de “transição geracional” dentro da esquerda.

O repórter Gustavo Zucchi conversa com a jornalista Cristina Tardáguila, da Agência Lupa, sobre o ataque das fake news contra o Tribunal Superior Eleitoral no pleito, bem como o desafio de entender o papel dos candidatos na propagação da desinformação.

E você também ouve sobre o momento delicado de crescimento de casos de covid-19 no País. Esqueçam carnaval, esqueçam…