Os efeitos da pandemia, a letargia dos Poderes diante de Bolsonaro e a manifestação de domingo

Em semana quente, o BRPolítico Chama trata da pandemia de coronavírus, agora oficialmente classificada assim pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Só nesta quarta-feira, a notícia derrubou a Bolsa de Valores brasileira e deve forçar o Ministério da Saúde a tomar novas medidas para tentar prevenir que o Brasil sofra mais com a doença, que oficialmente atingiu 52 infectados.

Os editores do BRP, Vera Magalhães e Marcelo de Moraes, também tratam das crises geradas pelo próprio governo, cujo Orçamento impositivo é o mais recente imbróglio. Dentro deste balaio estão as manifestações, incentivadas pelo presidente Jair Bolsonaro em suas mais recentes falas. Confira tudo isso e muito mais no episódio desta semana do nosso podcast!