Os interesses que minam a reforma e a cartada do STF contra Lava Jato

Equipe BR Político

Nesta edição do BRPolítico Chama você vai ouvir análises de Vera Magalhães e Marcelo de Moraes sobre as pautas corporativas e interesses que contaminam a tramitação da reforma da Previdência. Dica para entender essa disputa: tem dinheiro em jogo! A reforma do ministro da Economia, Paulo Guedes, por causa da desidratação do texto foi exagerada?

Com uma diminuição de R$ 76,4 bilhões no cálculo da economia da reforma em dez anos, Guedes ameaçou descontar cada bilhão nos projetos do pacto federativo. Os senadores viram corpo mole da equipe de articulação política do governo, e já não há garantias de que o segundo turno será concluído na semana que vem.

Enquanto isso, do outro lado da Praça… Segue sem conclusão no Supremo Tribunal Federal a modulação da decisão segundo a qual sentenças de processos em que réus delatados não tenham tido direito a se manifestar depois dos delatores podem ser anuladas. Os debates da sessão de quarta-feira, 2, foram marcadas por discussões sobre o conteúdo da Vaza Jato. Apesar da decisão estar em stand by, o que se tem até aqui é mais uma derrota para a Lava Jato na Corte.