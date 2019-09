Ouça: Economia estagnada não combina com beligerância diplomática

Equipe BR Político

Nessa conversa com Vera Magalhães e Marcelo de Moraes, o BRPolítico Chama volta no tema da crise ambiental, que não larga do pé do Brasil, porque tem gente próxima do Palácio do Planalto preocupada com o tom beligerante do presidente Jair Bolsonaro. O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), pede uma certa “diplomacia ambiental” para o Brasil seguir adiante, principalmente porque a economia não engata nem aqui nem no mundo afora. Aliás, quanta diferença dos tempos da aprovação da reforma da Previdência em que a economia e o mercado depositaram confiança no País. Agora, como lembra o editor Marcelo de Moraes, todo dia o Banco Central intervém no dólar. E para dizer que não falamos do inferno astral da Lava Jato, que voto foi aquele que o ministro Gilmar Mendes deu a favor do ex-presidente da Petrobrás Aldemir Bendine? Ouça e compartilhe.