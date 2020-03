Pibinho, posse de Regina Duarte e Abin paralela

Equipe BR Político

O “pibinho” e a “piada” de Jair Bolsonaro para lidar com o péssimo resultado da economia em seu primeiro ano de governo são tema do podcast BRPolítico Chama desta semana, com os editores do BRP, Vera Magalhães e Marcelo de Moraes. O PIB de 2019, cujo resultado foi divulgado nesta quarta-feira, 4, conseguiu ser menor do que do último ano do governo de Michel Temer. Isso mesmo com o emedebista tendo enfrentado uma greve dos caminhoneiros e com Bolsonaro tendo conseguido aprovar a reforma da Previdência no Congresso Nacional. Na opinião dos editores, a pior notícia é o que isso pode significar para os anos que virão em meio ao mar de balbúrdia do governo e com a crise internacional do coronavírus.

A posse de Regina Duarte na secretaria de Cultura também é destaque no episódio desta semana do nosso podcast. Vera Magalhães esteve na cerimônia e conta como Bolsonaro prometeu “porteira fechada”, mas deixou aberta a possibilidade de vetar nomes indicados pela atriz. Seria um jeito de proteger olavistas, os primeiros que devem ser limados da pasta?

Para completar a lista de crises semanais do governo, nossos editores comentam a entrevista do ex-secretário geral da Presidência, Gustavo Bebianno, ao Roda Viva. Ele afirmou que Carlos Bolsonaro queria criar uma espécie de “Abin paralela”, possivelmente para investigar opositores políticos. Confira tudo isso e muito mais no episódio desta semana do BRPolítico Chama.