Pirralhices, black friday eleitoral e recado de que a Lava Jato não morreu

Equipe BR Político

Em Madri ou Brasília, a pirralhice toma conta dos palcos do poder, seja por meio de rótulo à jovem ambientalista Greta Thunberg ou birra do Palácio do Planalto contra o presidente eleito da Argentina. Além disso, os editores do BRPolítico Vera Magalhães e Marcelo de Moraes analisam nesta nova edição do podcast BRPolítico Chama a proposta da Presidência de redução do fundo eleitoral de R$ 3,8 bilhões para R$ 2,5 bilhões em típico lance de Black Friday político. Uma verdadeira casa da mãe Joana que a cada ano calcula um novo valor para financiar eleições desde 2015. Na Câmara, quem anda bravo é o presidente da comissão especial que analisa o tema da prisão após condenação em segunda instância. Segundo Marcelo Ramos disse ao nosso repórter Gustavo Zucchi, tem gente atrás de likes nas redes.

Também falamos da cassação da Juíza Selma (Podemos-MT), eleita com a bandeira do combate à corrupção, por não declarar gasto de campanha e concluímos com a nova investida da até então combalida força-tarefa da Lava Jato contra o filho de Lula. Mas não sem antes lamentarmos dos descaminhos da política cultural do atual governo.