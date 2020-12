Plano de vacina e os ‘detratores’ do governo

Esta edição 65 do podcast BR Político Chama começa com análises dos editores Marcelo de Moraes, de Brasília, e Vera Magalhães sobre o plano de vacinação do governo federal. Mas, como dizem, ainda está tudo “muito solto no ar”. Enquanto isso, o governo de São Paulo endureceu restrições contra a disseminação da pandemia justamente um dia depois da eleição que reelegeu Bruno Covas (PSDB). Nada contra a medida, mas por que não antes? Assim como em outras localidades do País, Brasília também vive como se não houvesse vírus…

O resultado das eleições também entra no papo, com o DEM como noiva cortejada para 2022. A cientista política Andrea Freitas, da Unicamp, aposta na tese de que o eleitor deve procurar o centro na próxima disputa presidencial em entrevista ao repórter Gustavo Zucchi. E centro “é aquele miolo que cabe tudo”.

Divirtam-se, temos uma “detratora” neste podcast. Para quem não sabe, Paulo Guedes entrou numa onda macartista ao encomendar uma lista de formadores de opinião contrários ao governo.

Por fim, e tão importante quanto o que já foi discutido até aqui, as manobras jurídicas da sucessão dos comandantes da Câmara e Senado. O golpe vem sendo armado, pecadores.