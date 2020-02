Populismo tributário e quarentena de 6 anos, já ouviu falar?

Equipe BR Político

Nesta edição do podcast BRPolítico Chama, os editores do BRPolítico, Vera Magalhães e Marcelo de Moraes, analisam as pontas soltas da atual guerra entre o presidente e governadores sobre o peso do ICMS no preço que é cobrado sobre os combustíveis nas bombas. Quem fica vendida nesse típico lance de “populismo tributário” é a equipe econômica do ministro Paulo Guedes, que não sabe dizer hoje qual futuro terá a reforma tributária neste ano eleitoral. Ainda no Congresso, parlamentares como o deputado Fábio Trad (PSD-MS) batalham pela aprovação de projetos que afetam o Judiciário, como o da quarentena de seis anos (!) para juízes e promotores que queiram entrar na política. “Este projeto não tem nada a ver com o ministro Sérgio Moro”, diz o parlamentar.

Para a indústria, a barra pesou em 2019 depois da tragédia de Brumadinho, que provocou queda na produção industrial no ano passado, refletindo humores da economia, hoje abalada por fatores internos e externos, como o novo coronavírus. Por último, você ouve o que o BRPolítico pensa da postura da Secom desde que o documentário Democracia em Vertigem foi indicado ao Oscar, cuja cerimônia será no domingo, 9.