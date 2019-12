Ressurreição do caso Queiroz, fundo eleitoral e a língua de Toffoli

Equipe BR Político

Os editores do BRPolítico Vera Magalhães e Marcelo de Moraes analisam um dos principais assuntos da semana: a ressurreição do caso Queiroz. Esta edição do podcast BRPolítico Chama também traz nossas análises sobre a aprovação do valor do novo fundo eleitoral, que depende do veto do presidente, e da maré desastrosa que banha o Ministério da Educação. O repórter Gustavo Zucchi conversa com o deputado Pedro Cunha Lima sobre o fim da TV Escola, com direito à pronúncia correta do sobrenome Weintraub, e seguimos com a repercussão da fala do ministro Dias Toffoli de que a Lava Jato destruiu empresas. Vem que tem.