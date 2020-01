Equipe BR Político

Os editores do BRP, Vera Magalhães e Marcelo de Moraes, analisam os principais fatos da política até aqui, como o aumento do salário mínimo, o recuo do presidente Jair Bolsonaro de dar desconto na conta de luz de templos religiosos, a crise no INSS e o bafafá com a indicação do documentário Democracia em Vertigem ao Oscar.