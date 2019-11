Equipe BR Político

Nossos editores Vera Magalhães e Marcelo de Moraes analisam neste podcast BRPolítico Chama o julgamento no STF sobre a necessidade de autorização judicial prévia para compartilhamento de dados do antigo Coaf e de órgãos de controle em investigações. Tem também o andamento da PEC paralela no Senado, os movimentos do Congresso sobre a segunda instância e a quebra de decoro do deputado Coronel Tadeu (PSL-SP) contra uma exposição sobre genocídio de negros no Brasil: “Sim, é racismo”. Vem nos ouvir.