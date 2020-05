Terror em vídeo, tragédia na pandemia e saga na economia

A entrada do cardápio do podcast BRP Chama desta semana é a discussão sobre o vídeo da reunião de Bolsonaro e seus ministros. Nossos editores Vera Magalhães e Marcelo de Moraes analisam o quão indigesta a gravação pode ser para o Palácio do Planalto, segundo relatos de quem testemunhou a sessão de horror. Sim, de acordo com testemunhas, dois ministros do presidente falaram em algemar governadores e togados do STF. Não deixaria, assim, de ser uma aula de como funciona a gestão Bolsonaro.

De principal, fritura, ou melhor, a pandemia do coronavírus e todos os problemas que o atual governo consegue atrair para sua órbita ao não reconhecer a real dimensão da covid-19. No óleo está o ministro Nelson Teich, que nem bem entrou e já sofre pressões da militância bolsonarista para estabelecer um ‘libera geral’ no País. Um pouco mais amargas são as previsões mundiais para a economia. Só de pensar que o ministro Paulo Guedes um dia falou que se o dólar chegasse a R$ 5 seria sinal de que tudo estaria indo muito mal… Pois a moeda caminha hoje para R$ 6.

Radicalizando na sobremesa, feijoada, com opção vegana, posto que nunca se colocou tanta água no feijão como agora.