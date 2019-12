Um saldão de 2019 na política e na economia

Equipe BR Político

Os editores do BRPolítico Vera Magalhães e Marcelo de Moraes fazem o balanço do ano de 2019 na economia e na política. Esta edição do BRPolítico Chama analisa os principais feitos do governo, como a aprovação da reforma da Previdência, e o papel de destaque assumido pelo Legislativo em 2019. O desempenho dos “superminsitros” ao longo do ano, como Paulo Guedes (Economia) e Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública), também é discutido. Além disso, o vazamento de óleo no Nordeste, derrotas na política externa e a soltura do ex-presidente Lula também são temas das nossas análises. Confira: