Em meio ao avanço da pandemia, estudantes pedem novo adiamento do Enem

Com dois anos de governo já no retrovisor, Jair Bolsonaro atravessa um momento político extremamente importante. Precisa definir, agora, que rumo sua administração vai ter, caso pretenda viabilizar sua candidatura à reeleição. Só que a encruzilhada da metade do mandato se revelou mais árdua do que o presidente esperava. Primeiro, pelo impacto da pandemia do coronavírus. Depois, pela dificuldade demonstrada por ele e por boa parte dos integrantes do seu governo em tocar a administração pública adequadamente.

É óbvio que a pandemia do coronavírus afetou terrivelmente a atividade econômica e barrou qualquer esperança de crescimento do País em 2020. Mas havia espaço para concretizar algumas das promessas apresentadas na campanha para a economia. Um exemplo: o governo fez claramente pouca força para avançar com a agenda das reformas tributária e administrativa.

Não se trata sequer de discutir o conteúdo das propostas. Em determinado momento, o presidente Bolsonaro decidiu que mexer com a reforma administrativa poderia lhe trazer desgaste eleitoral e congelou esse debate. E, no caso da reforma tributária, o ministro da Economia, Paulo Guedes, parecia mais interessado em usar a discussão para tentar garantir a criação de um imposto sobre transações digitais. A proposta foi vista como uma tentativa disfarçada de recriar a CPMF e foi descartada pelos parlamentares. Depois, Guedes até enviou uma proposta mais concreta, criando a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) para substituir PIS/Cofins, mas o debate já tinha perdido seu timing por causa do calendário eleitoral.

Com as reformas vivendo atualmente na bacia das almas do Congresso – o limbo político onde os projetos sem apoio passam a morar -, Bolsonaro dependerá mais do que nunca do Congresso se quiser reativar essa discussão. Esse debate, levado a sério, poderá até se tornar uma marca do seu governo na área econômica. Mas nada leva a crer que exista essa disposição.

Pelo contrário. Bolsonaro indica que seu desejo de influenciar o processo de sucessão na Câmara e no Senado é para acelerar a aprovação de propostas da chamada agenda ideológica. Ou seja, seu apoio para o deputado Arthur Lira (PP-AL) e para o senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) não passa pelo interesse em acelerar a discussão das reformas e outros temas da economia, como a autonomia do Banco Central ou privatizações, por exemplo.

Bolsonaro quer, na verdade, garantir uma aliança para tentar emplacar propostas como a que autoriza o excludente de ilicitude ou institui o voto impresso ao lado das urnas eletrônicas nas eleições de 2022. São temas caros para seus apoiadores mais radicais e barulhentos nas redes sociais. Mas que têm zero importância para a agenda econômica acenada para boa parte seus eleitores durante a campanha presidencial.

Na virada dos dois anos, Bolsonaro ainda segue assombrado pelo negacionismo que usou para lidar com o coronavírus. Foi um erro crasso, que o presidente não conseguiu admitir até agora. Com mais de 200 mil mortos pela doença e com os casos voltando a assumir, Bolsonaro se mostra incapaz de demonstrar empatia para lidar com o drama de tantas famílias e não entende sequer como isso poderá se voltar contra ele na disputa eleitoral.

Para piorar, preferiu escalar um ministro da Saúde apenas subserviente as suas vontades, como é o caso do general Eduardo Pazuello, sem ter qualquer aptidão para um função tão necessária num período de pandemia. Agarrado ao negacionismo, Bolsonaro quis apenas um ministro que lhe obedecesse para frear o distanciamento social pregado pelos ministros anteriores, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich.

Mesmo passado todo esse tempo, Bolsonaro não entendeu que tanto Mandetta quanto Teich não eram opositores políticos. Na verdade, foram seus eleitores e saíram do governo decepcionados com o seu comportamento em relação à Saúde. Assim como aconteceu com outro naco de eleitores que não gostaram do processo de ruptura do presidente com Sérgio Moro. Esses eleitores talvez Bolsonaro nunca mais recupere.

Com a pandemia ainda dependendo de um processo de vacinação lento, o primeiro semestre de 2021 poderá ser ainda bastante complicado para a economia. Inflação e desemprego São dificuldades reais e aumenta a pressão para que o auxílio emergencial ou algum tipo de programa social volte a ser pago para proteger os mais vulneráveis.

O presidente, porém, também insiste em dar declarações polêmicas, sem qualquer filtro, ou demonstrar indiferença em relação aos problemas. No fim do ano, por exemplo, enquanto o Brasil se aproximava das 200 mil mortes, ele curtia férias jogando bola, pescando ou nadando no mar com ampla transmissão de emissoras oficiais ou de canais amigos. Além disso, do nada, resolveu afirmar que o Brasil “está quebrado” e que não consegue fazer nada.

Claro que a declaração teve um impacto muito negativo e serve para afugentar investidores. Paulo Guedes precisou interromper suas férias para dizer que o presidente não se explicou direito. Mas o estrago já estava feito.

Com dois anos decisivos pela frente, Bolsonaro tem grandes desafios pela frente e deverá depender cada vez mais de um apoio construído no Congresso a base do velho fisiologismo de guerra. Nisso, Bolsonaro repete os presidentes anteriores e cai nas mãos do Centrão, grupo que criticava pesadamente na campanha. Nesse momento em que precisa escolher seu caminho, Bolsonaro indica ter grande dificuldade para um encontrar um rumo seguro. /Marcelo de Moraes