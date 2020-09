Com ‘lavajatista’ Fux no comando, Supremo decidirá futuro da operação

Eleições 2020

Encerra na próxima quarta-feira, 16, o prazo para os partidos políticos realizarem suas convenções, apresentarem seus pré-candidatos e definirem as coligações para as eleições municipais deste ano. Depois, uma nova data importante se aproxima no calendário eleitoral: 26 de setembro, prazo para registro das candidaturas.

A dois meses do primeiro turno do pleito, marcado para 15 de novembro, o indicativo das nove capitais que têm mais de um milhão de eleitores é de que esta será uma eleição em que candidatos já conhecidos, inclusive que disputam a reeleição, saem na frente. Há uma clara sensação de déjà-vu que se estende de norte a sul.

Em uma campanha sem rua e em meio à pandemia do novo coronavírus, “a tendência é de reeleição”, diz a professora de Ciência Política da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro Luciana Veiga. “Se a pessoa gozar de uma satisfação mínima, é mais fácil de ela se reeleger agora do que em outros momentos”, comenta.

Neste ano, como reflexo do fim das coligações para cargos proporcionais, uma característica comum no cenário das nove capitais – três do Sudeste, três do Nordeste, duas do Sul e uma do Norte – é o grande volume de candidaturas às prefeituras.

De acordo com o cientista político da UnB André Borges, a situação tem afetado principalmente as alianças entre partidos de esquerda que já sofriam uma fragmentação. “No Nordeste, por exemplo, apesar de ter muitos governadores de esquerda na região, há uma dificuldade dessas legendas de articular em torno de candidaturas únicas. E esse cenário está também se desenhando no resto do País”, avalia.

Curitiba

Na última semana, a decisão do deputado federal Ney Leprevost (PSD) e do ex-prefeito Gustavo Fruet (PDT) de se retirarem da disputa à prefeitura de Curitiba deixou o atual prefeito Rafael Greca (DEM) ainda mais líder na corrida pelo Paço Municipal. Eles apareciam, respectivamente, em segundo e terceiro lugar em pesquisa divulgada no início do mês pelo instituto Paraná Pesquisas). A ideia é que o PSD feche uma aliança com Greca. Já o PDT arranjou um nome mais fraco para substituir Fruet.

Com isso, cerca de 20 pontos porcentuais ficam em jogo. Greca, até aqui, aparece com 40% das intenções de voto. As desistências podem ser o combustível que faltava para ele vencer ainda no 1º turno.

Na sequência há sobrenomes famosos no Estado, mas com pouca chance de avançar e chegar a um eventual 2º turno. Entre eles, a deputada Cida Borghetti (PP), que já foi vice-governadora, o deputado Delegado Francischini (PSL) e a advogada Carolina Arns (Podemos), filha do senador Flávio Arns. Também estão confirmados como pré-candidatos João Guilherme (Novo), Renato Mocellin (PV), o deputado estadual Goura (PDT) e Rodrigo Maroni (Pros).

Porto Alegre

O principal fator do pleito na capital gaúcha é o processo de impeachment pelo qual passa do atual prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan (PSDB). Antes de o processo ser aberto na Câmara de Vereadores, ele liderava a corrida. Na sequência, Manuela D’Ávila (PCdoB) aparecia em segundo lugar.

Depois de idas e vindas, o vice-prefeito da cidade, Gustavo Paim (PP) teve a candidatura confirmada no último sábado, ele tem o apoio do PRTB e do Avante. Paim chegou a desistir da disputa alegando que o grande volume de candidaturas beneficiaria a pré-candidata Manuela D’Ávila (PCdoB) e Marquezan.

O pleito deve contar com ao menos 15 candidatos. Nesta segunda, MDB, PSTU e PSC realizam convenção virtual. Na terça é a vez de DEM e PSDB, e na quarta, Podemos e Solidariedade.

Estão entre os nomes já confirmados: a deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL), o ex-judoca João Derly (Republicanos), José Fortunati (PTB), a deputada estadual Juliana Brizola (PDT), neta do ex-governador Leonel Brizola, Montserrat Martins (PV), Rodrigo Maroni (PROS) e o vereador Valter Nagelstein (PSD).

Entre os citados, apenas as chapas de PCdoB e PDT não são puras, entre as que já têm vice definido. PT e PSB, respectivamente, completam as duplas com Manuela e Juliana.

Belo Horizonte

Em Belo Horizonte, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) tenta a reeleição. Outros sete partidos já oficializaram suas candidaturas. Levantamento feito em julho pelo Paraná Pesquisas aponta que no cenário estimulado o atual prefeito tem 55,9% das intenções de voto. Aqueles que não sabem ou não opinaram aparecem “em segundo lugar”, somando 21,2%.

Até agora, são candidatos contra Kalil: Áurea Carolina (PSOL), Rodrigo Paiva (Novo), Marcelo Souza e Silva (Patriotas), Nilmário Miranda (PT), Fabiano Cazeca (PROS), Wendel Mesquita (Solidariedade), Wanderson Rocha (PSTU) e Igor Timo (Podemos).

São Paulo

Liderada pelo atual prefeito Bruno Covas (PSDB), a corrida eleitoral paulistana está longe de ter um grande favorito. Ao menos de 15 candidatos devem participar do pleito. O tucano larga na frente com pouco mais de 4 pontos de diferença do segundo colocado, Guilherme Boulos (PSOL) que aparece com 12,4% das intenções em pesquisa divulgada na última sexta pelo Atlas Político. O levantamento foi o primeiro a colocar o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto entre os nomes com chance de chegar ao segundo turno e como principal representante da esquerda, já que Jilmar Tatto, que foi confirmado candidato no último sábado, 12, aparece com apenas 2,1% das intenções de voto.

Na cola de Boulos estão Celso Russomano (Republicanos) e o ex-vice governador Márcio França (PSB). Os outros sete pré-candidatos têm, cada um, menos de 5% das intenções. Juntos, eles somam 14,3%. Há nomes entre eles, no entanto, com chance de crescimento, como a deputada Joice Hasselmann (PSL), que apesar de não contar mais com o apoio bolsonarista, ainda tem a postura agressiva que agrada a esse perfil de eleitor e um posicionamento estabelecido nas redes sociais.

O PT, que esteve forte na maioria dos pleitos da cidade desde a redemocratização, estreia uma candidatura fraca de Jilmar Tatto com apenas 2,1% da intenção de votos nesta primeira pesquisa. Com a força de Boulos na largada, o candidato petista corre o risco de sofrer um processo de “cristianização” – quando um candidato é abandonado por expoentes de seu próprio partido em detrimento de outro mais forte na disputa -, aponta o cientista político da FGV Cláudio Couto.

“O Jilmar Tatto corre um risco fortíssimo de ser um candidato cristianizado e aí consequentemente do PT ter talvez o seu pior desempenho histórico na cidade de São Paulo”, avalia. (O termo vem da eleição presidencial de 1950, com o candidato do PSD Cristiano Machado, que, apesar de ter sido formalmente apoiado pelo seu partido, foi abandonado pelos principais líderes da sigla, que apoiaram Getúlio Vargas.)

Rio de Janeiro

Assim como em São Paulo, o nome escolhido pelo PT para a prefeitura do Rio não tem força para rivalizar a briga por um segundo turno. A deputada Benedita da Silva aparece apenas como a quarta colocada, atrás da deputada estadual Martha Rocha (PDT), do atual prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) e do ex-prefeito Eduardo Paes (DEM).

Entre os cariocas, o Ministério Público terá papel fundamental na disputa, como foi visto na semana passada, em que três pré-candidatos foram alvos de operações e mandados de busca, apreensão e até prisão, como foi o caso da ex-deputada Cristiane Brasil (PTB) que tem pouco mais de um ponto porcentual nas pesquisas.

O PSL confirmou Luiz Lima como candidato. Ele é deputado federal ligado à ala bolsonarista.

Na esquerda, a candidatura do PSOL é interessante. A deputada estadual Renata Souza chamou o coronel da reserva da Polícia Militar Íbis Pereira para compor uma chapa puro sangue. Juntos, a dupla pretende mostrar que a luta pelos direitos humanos e por policiamento pode andar de mãos dadas na cidade.

Salvador

Na capital baiana o candidato apoiado pelo prefeito ACM Neto e atual vice-prefeito, Bruno Reis (DEM), já tem larga vantagem em relação aos seus oponentes na pesquisa de intenção de voto do Instituto Paraná publicada em 3 de setembro. O político apadrinhado pelo presidente nacional do DEM tem, no momento, as maiores chances de sucesso no pleito e ainda pode contar com o apoio do PDT em uma aliança que vem sendo ensaiada há algumas semanas, mas conta com resistências dentro do partido de Ciro Gomes.

A eleição da capital baiana deve ter a polarização entre Reis e um dos candidatos colocados à esquerda. Como aspirantes ao posto estão o deputado Pastor Sargento Isidório, oficializado pelo Avante na semana passada, que já tem 15,5% das intenções de voto, a deputada Lídice da Mata, que ainda não teve a sua candidatura confirmada pelo PSB e pode perder o posto para um apoio da sigla ao segundo colocado das pesquisas ou tornar-se vice da candidata do PT, e os candidatos do PCdoB, PT e Podemos, que estão tecnicamente empatados com cerca de 4% das intenções de voto: a deputada estadual Olívia Santana (PCdoB), a major Denice Santiago (PT) e o deputado João Carlos Bacelar (Podemos).

Entre os últimos colocados na pesquisa preliminar, a major da Polícia Militar apadrinhada pelo governador da Bahia, Rui Costa (PT), é considerada uma das candidatas com maior potencial de crescimento, tanto pelo seu perfil que contempla diversos setores importantes, quanto pelo apoio de Costa, que tem alta aprovação na capital.

Recife

O deputado João Campos (PSB), apadrinhado pelo prefeito de Recife, Geraldo Júlio, e pelo governador do Estado, Paulo Câmara, é um dos nomes mais fortes na disputa na capital pernambucana. A sua base de apoio partidária vai do PCdoB ao Republicanos, contando com o MDB, PP. Nos últimos dias, a retirada da candidatura do deputado Túlio Gadelha (PDT) e a adesão da sigla à aliança fortaleceu ainda mais o filho de Eduardo Campos. Apesar disso, no fim de agosto Campos estava tecnicamente empatado com a deputada Marília Arraes (PT), o ex-ministro da Educação Mendonça Filho (DEM), e o deputado Daniel Coelho (Cidadania) nas intenções de voto.

Assim como em São Paulo, o apoio do PDT ao candidato do PSB em Recife faz parte do plano que mira uma aliança nacional em torno do lançamento de Ciro Gomes para a disputa à Presidência em 2022.

Apesar do fortalecimento do sucessor de Geraldo Júlio, o pleito na cidade começa embolado e fragmentado dos dois lados. No campo da esquerda, o apoio está dividido entre Campos e a neta do ex-governador Miguel Arraes, e no da oposição, que deve se reunir mais fortemente em torno de Mendonça Filho, as intenções de voto se dissipam também em direção ao candidato do Cidadania.

Manaus

Perseguido por desgastes em sua gestão e polêmicas envolvendo sua família, o prefeito da capital amazonense, Arthur Virgílio (PSDB), tem permanecido afastado do pleito e abriu espaço para a tomada da dianteira do ex-governador do Amazonas Amazonino Mendes (Podemos). Já conhecido do eleitorado não apenas pelo governo do Estado, mas por ter sido prefeito de Manaus três vezes, Mendes deve ainda ter apoio do PSL, o que o garantirá maior tempo de propaganda eleitoral na televisão e rádio. O candidato tem liderado as pesquisas de intenção de votos na capital.

O principal oponente de Mendes deve ser o ex-governador interino do Amazonas David Almeida (Avante), que teve a candidatura oficializada em chapa com o atual vice-prefeito da cidade, Marcos Rotta (DEM) como vice. Na disputa, também devem ser oficializados o deputado Capitão Alberto Neto (Republicanos), que tenta se colocar como uma candidatura alternativa a Amazonino e a aposta do PT, o deputado José Ricardo, que já tem o apoio da Rede e busca aliança também com o PSOL e PCdoB para o pleito.

Fortaleza

No reduto do presidente do PDT, o candidato do partido, José Sarto, apoiado pelo atual prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, é um dos mais fortes concorrentes na eleição à prefeitura da capital cearense. A chapa foi composta por mais uma aliança entre o PDT e o PSB, que forneceu o candidato a vice de Sarto. Nos últimos dias o PSDB e o DEM também decidiram embarcar na coligação.

O PT ainda não oficializou a sua candidatura e negocia uma chapa com o MDB para lançar a deputada Luizianne Lins na disputa. O PDT tentava uma aliança com o partido do governador do Estado, Camilo Santana, que resultou na frustração de Ciro Gomes. O ex-presidenciável chegou a dizer que Lins seria o único “ruído” para a concretização do apoio.

Em pesquisas realizadas nos últimos meses, no entanto, quem liderava as intenções de voto na capital do Ceará era o deputado federal Capitão Wagner (PROS), que na última eleição disputou o segundo turno com Roberto Cláudio. O PM da reserva, que ficou conhecido na política pelo apoio a reivindicações salariais de militares no Ceará, tem nas últimas semanas assumido a posição de candidato informal de Bolsonaro.

O movimento é oportuno. Na avaliação do cientista político Cláudio Couto, a associação ao presidente pode beneficiar candidatos no momento de bonança da popularidade de Bolsonaro e principalmente de seu crescimento no Nordeste. “A grande mudança foi o crescimento de Bolsonaro no Nordeste, onde ele sempre apresentou índices de popularidade mais baixos. O que significa que talvez o voto em candidatos bolsonaristas no Nordeste pode ser um fator importante nas eleições”, afirmou.

O Patriota entrou pela primeira vez na disputa da capital e já oficializou o ex-vereador Samuel Braga na eleição e a Unidade Popular pelo Socialismo (UP) oficializou a professora Paula Colares. Outras candidaturas de partidos como o PSL, PSOL e PCdoB ainda estão em negociação na reta final das convenções partidárias./ Cássia Miranda e Roberta Vassallo