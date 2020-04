Apoio de Bolsonaro a ato golpista gera repúdio e tumultua combate à covid-19

A semana começa com o presidente da República tendo feito o gesto mais explícito até aqui de que é simpático a ideias como intervenção militar, fechamento do Congresso e um novo ato como o AI-5, que em 1968 fechou ainda mais a ditadura militar iniciada quatro anos antes. A participação entusiasmada, com direito a discurso, de Bolsonaro em ato com simpatizantes em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília, em que essas ideias foram defendidas em gritos, cantos e faixas gerou reação imediata e indignada da parte de 20 dos 27 governadores, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e de parlamentares de quase todos os partidos e de vários setores da sociedade civil organizada.

Novas reações devem acontecer a partir desta segunda-feira. Algumas delas são aguardadas com atenção. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), não havia se manifestado até o fechamento deste relatório. O presidente do STF, José Antonio Dias Toffoli, ainda não se manifestou. Na corte, repudiaram os atos, sem citar Bolsonaro, os ministros Luis Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Marco Aurélio Mello.

Generais com assento no governo, a cúpula das Forças Armadas e o ministro da Justiça, Sérgio Moro, silenciaram diante da incitação feita pelo presidente ao golpismo sem disfarces.

E já depois das 23h do domingo, foi a vez do procurador-geral da República, Augusto Aras, soltar uma nota em que resgata discurso da semana passada em defesa do Estado Democrático de Direito, mas não se refere especificamente aos atos e palavras do presidente.

Bolsonaro discursou em tom inflamado em cima da caçamba de uma caminhonete, com uma aglomeração de apoiadores, muitos dos quais sem qualquer proteção, como máscaras, em frente ao QG. O pretexto do ato era o dia do Exército Brasileiro. Em sua fala, disse que não quer mais “negociar nada” e que agora é hora do “povo no poder”, sem “patifaria”. Disse ainda que todos têm de entender que estão “submissos ao povo no poder”.

O discurso falseia a realidade: justamente na última semana, o presidente intensificou a negociação direta com partidos do chamado Centrão, como PSD e PP, e com o Republicanos, ligado à Igreja Universal do Reino de Deus –que está dividido, pois seu presidente, Marcos Pereira, é aliado de Rodrigo Maia e opositor a Bolsonaro.

Os bolsonaristas gritaram palavras de ordem como “AI-5, AI-5”, “intervenção militar já” e “Maia ladrão, seu lugar é na prisão”. Outras manifestações do gênero ocorreram em cidades como São Paulo e Salvador. Nas redes sociais, o guru Olavo de Carvalho passou a defender abertamente um golpe do presidente. “Bolsonaro não é apenas o presidente escolhido e amado pelo povo. É o líder natural e predestinado da REVOLUÇÃO BRASILEIRA. Sua missão é quebrar a espinha do estamento burocrático e colocar de uma vez o povo no poder”, incitou.

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso reagiu dizendo ser “lamentável” a participação de Bolsonaro no ato e pedindo união de todos em torno da Constituição contra essa “ameaça à democracia”.

Em carta conjunta em defesa da democracia, 20 governadores manifestaram apoio aos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. Dizem ainda que a defesa de vidas em razão da pandemia de covid-19 não conflita com a defesa dos empregos. Na carta, dizem que os ataques de Bolsonaro ao Congresso afrontam “princípios democráticos que sustentam nossa nação”. Não assinaram o documento os governadores do Amazonas, Wilson Lima, de Minas, Romeu Zema (Novo), do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB), do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), de Rondônia, Marcos Rocha, e de Roraima, Antonio Denarium, ambos eleitos pelo PSL.

João Doria Jr. (PSDB-SP), Camilo Santana (PT-CE), Eduardo Leite (PSDB-RS), Helder Barbalho (MDB-PA) e Wilson Witzel (PSC-RJ) fizeram manifestações mais duras que a nota em separado.

Maia repudiou o ato de Bolsonaro e chamou de “crueldade inominável” o presidente pregar contra a democracia em meio a mais de 2.500 mortes por covid-19. “O mundo inteiro está unido contra o coronavírus. No Brasil, temos de lutar contra o corona e o vírus do autoritarismo. É mais trabalhoso, mas venceremos”, escreveu Maia. “Em nome da Câmara dos Deputados, repudio todo e qualquer ato que defenda a ditadura, atentando contra a Constituição.”

Reação aos freios

A radicalização de Bolsonaro acontece no momento em que tem sofrido derrotas no Congresso e no STF, que também estão mais ativos em frear ímpetos autoritários por parte do presidente. O STF decidiu que Estados e municípios podem disciplinar o distanciamento social durante a pandemia. A Câmara, por sua vez, deu 30 dias para Bolsonaro apresentar seu exame para o novo coronavírus, que ele disse ter dado negativo, mas tem se nagado a mostrar sob várias justificativas.

Na Câmara, a ajuda aos Estados foi majorada em relação ao que queria a equipe econômica. O texto foi aprovado no Senado, que, por sua vez, ainda não chancelou a Medida Provisória 905, da Carteira Verde Amarela, numa reação tanto ao Executivo quanto à Câmara, que a enviou à Casa vizinha às vésperas do encerramento do prazo para sua votação.

Diante da esticada da corda de Bolsonaro, é praticamente impossível que a MP seja votada ainda. Alcolumbre sugeriu que o governo a reedite sem as alterações feitas pela Câmara.

Mas a exacerbação da retórica do presidente contra o parlamento pode dificultar qualquer votação.

Também deve obstar ainda mais a definição de uma estratégia unificada entre União, Estados e municípios no combate ao novo coronavírus, que está em curva ascendente no País, com vários Estados à beira do colapso de seus sistemas de saúde. No discurso anti-democracia deste domingo, o presidente nem fez menção à emergência de Saúde.

Sua fala golpista coloca os ministros militares do Planalto, Moro, Paulo Guedes e o novo ministro da Saúde, Nelson Teichi, diante da saia-justa de continuar tocando suas pastas sem se contrapor abertamente ao chefe ou virarem os novos alvos da fritura a que Bolsonaro submeteu Luiz Mandetta e outros auxiliares.