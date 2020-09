Com medo de derrota, Bolsonaro evita apoio explícito em eleições municipais

Jair Bolsonaro deverá se mover com cautela nas eleições municipais: ao mesmo tempo em que é estratégico para o presidente ter à frente de prefeituras importantes aliados seus, com vista a 2022, também é um risco se jogar de cabeça nas disputas e correr o risco de ver imputadas a ele derrotas de eventuais aliados. Ainda mais porque, um ano e 9 meses de governo depois, uma coisa já se sabe ao certo: o conceito de “aliado” é algo muito fluido e circunstancial no bolsonarismo.

O presidente, ademais, está às voltas com problemas mais diretos e imediatos, como a redução do valor do auxílio emergencial, que pode funcionar para ele como o reverso da fortuna da retomada de popularidade trazida pelo benefício nos seis meses de transferências de R$ 600, e os desentendimentos com a equipe do ministro Paulo Guedes, que foi de Posto Ipiranga super poderoso a “pendurado” com dois cartões amarelos em semanas.

É preciso lembrar ainda que o bolsonarismo chega a essa eleição completamente pulverizado. Isso porque Bolsonaro se lançou na aventura malsucedida de fundar um partido, a Aliança pelo Brasil e, quando deu com os burros n’água, seus apoiadores se dispersaram por várias legendas. Por isso, a vitória ou derrota do presidente no “plebiscito” das eleições municipais não será tão imediata quanto era o cômputo de tucanos eleitos na época de FHC ou de petistas nos tempos de Lula e Dilma, por exemplo.

O próximo sábado, 26, é o prazo final para o registro de candidaturas da Justiça Eleitoral para as eleições municipais. A partir daí, candidatos podem fazer propaganda eleitoral, inclusive pela internet. O horário eleitoral em rádio e TV estreia dia 9 de outubro.

Todas as circunstâncias específicas desta eleição, além da maior de todas elas, o fato de ela se dar em meio a uma pandemia, fez com que Bolsonaro tenha adotado o discurso de que não vai apoiar ninguém no primeiro turno. Isso publicamente. Nos bastidores, o presidente atuou fortemente, assim como seus filhos, para que Celso Russomanno (Republicanos) não desistisse da candidatura em São Paulo.

Bolsonaro vê na candidatura do deputado, filiado ao partido no qual estão seus filhos e ligado ao eleitorado evangélico, uma chance de derrotar ao mesmo tempo João Doria Jr. e o PT no principal colégio eleitoral. Mas como Russomanno tem a característica de desidratar ao longo da campanha, o presidente deverá avaliar o grau de entusiasmo que vai manifestar com sua candidatura.

A preferência pelo Republicanos também se dá no Rio de Janeiro, reduto eleitoral de sua família. Lá o apoio a Marcelo Crivella deverá ser mais explícito.

Em transe

O cientista político e consultor especialista em campanhas eleitorais Juliano Corbellini avalia essa aproximação com nomes que não se encaixam no bolsonarismo-raiz como uma “metamorfose bolsonarista”. “Isso reflete esse momento novo do governo, da sua organização, do discurso e da sua aproximação do Centrão”, avalia.

Os dois nomes que lideram o pelotão de candidatos com carimbo bolsonarista vão tentar se apoiar na ligeira melhora na popularidade do presidente para chegar ao 2º turno da disputa. Nenhum dos dois, no entanto, é visto como bolsonarista puro-sangue, como alguns candidatos que disputam nas mesmas cidades pelo PSL, caso do deputado Luiz Lima, no Rio, ou como já foi outrora a deputada Joice Hasselmann, em São Paulo. Ambos têm menos chance nas disputas.

Para a doutora em Ciência Política Carolina Botelho, pesquisadora do Laboratório de Estudos Eleitorais, de Comunicação e Opinião Pública, a escolha de Bolsonaro de não participar publicamente do 1º turno é uma estratégia para evitar desgaste.

“Essa coisa de ele falar que não vai se meter é uma estratégia do Bolsonaro. Ele não quer se contaminar com qualquer tipo de imagem negativa que pode vir a afetá-lo. Uma vez que ele se abstém do debate, pelo menos público, e fala ‘eu não vou participar de qualquer campanha, só no 2º turno’, ele tá dizendo o seguinte ‘eu vou só no certo, vou naquele que for para o 2º turno porque daí a minha imagem vai ficar imaculada’. Só que a gente sabe que por debaixo dos panos ele está se articulando”, aponta.

Corbellini vai na mesma linha. “Bolsonaro não quer fazer da eleição municipal um sinal de fraqueza, por isso ele parece não estar tentando entrar diretamente no pleito”, analisa.

Ele avalia ainda que não é possível determinar o peso de Bolsonaro neste pleito, sobretudo por ser uma eleição atípica. “Hoje, a situação dele acumula um desgaste. O Bolsonaro da onda de 2018 era o anticandidato, o de 2020 é o presidente da República. O quanto ele é um cabo eleitoral é algo que nós ainda vamos ver e que vai depender da realidade de cada lugar. A aprovação dele hoje tem muitas assimetrias pelo País”, avalia.

Russomanno e Crivella

Nas últimas semanas, o deputado, que foi derrotado nas eleições de 2012 e 2016 após liderar pesquisas de intenção de voto, foi incentivado por Bolsonaro a entrar na campanha e recebeu a indicação de que receberia seu apoio.

Paralelamente, sem sucesso, o presidente tentou uma operação para derrubar a chapa do PSL, encabeçada pela ex-apoiadora Joice Hasselmann, e trazer a sigla para a chapa do Republicanos.

Em seu discurso na confirmação da candidatura, Russomanno afirmou na última quarta-feira, que está “alinhado” com Bolsonaro. Na fala, ele também fez acenos em linha direta aos eleitores de Bolsonaro. Afirmou que o escopo de sua campanha será “Deus, pátria e família” e disse que quer investir na área de segurança pública, além de prometer implantar escolas cívico-militares em São Paulo.

Com Russomanno como candidato de Bolsonaro e Bruno Covas (PSDB), como o nome do governador João Doria, o pleito em São Paulo será um medidor de forças na Capital para antecipar a disputa pela eleição presidencial de 2022.

No Rio de Janeiro, tem sido cada vez mais comum a presença de Bolsonaro em agendas locais. Não por acaso, ao lado dele, quase sempre aparece o prefeito Marcelo Crivella. Para se associar ainda mais a Bolsonaro, o prefeito carioca escolheu como vice uma militar, a tenente-coronel Andréa Firmo.

Desgastado por recentes tentativas de impeachment no Rio e por investigações do Ministério Público, o apoio de Bolsonaro é fundamental para Crivella. Levantamento divulgado no último dia 2, pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe) indica que, se contar com o apoio declarado do presidente Bolsonaro, Crivella alcança 22% das intenções de voto, contra 19% de Eduardo Paes (DEM), principal concorrente direto.

Em outras pesquisas, no entanto, sem Bolsonaro, a rejeição ao nome do prefeito coloca-o na segunda posição nas intenções de voto. Botelho indica o motivo de o apoio a Crivella não ser explícito: “Seria arriscado colocar a mão em um candidato como Crivella, com tão baixa popularidade”.

Outros nomes

Apesar de não contarem com o apoio explícito do presidente, há candidatos a prefeito em quase todas as capitais com mais de um milhão de eleitores que têm candidatos com DNA bolsonarista.

Em Curitiba, por exemplo, o deputado estadual Delegado Fernando Francischini, que concorre pelo PSL, atua por intermédio de seu filho, o deputado federal Felipe Francischini, em prol da reconciliação o PSL e Bolsonaro. “Sou o mais antigo dos deputados que foram com Bolsonaro para o PSL. Não há outro local com tanta identidade de princípios e valores do Bolsonaro como o PSL”, disse recentemente em entrevista para o UOL.

Sem o apoio direto de Bolsonaro, no entanto, o delegado tem poucas chances de chegar ao 2º turno. Levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas e divulgado em 4 de setembro, mostra que Francischini aparece com 1,4% das intenções em cenário estimulado. Na avaliação de Corbellini, com o apadrinhamento declarado de Bolsonaro a campanha de Francischini estaria “mais aderente”.

Na última semana, o pré-candidato à Prefeitura de Manaus, deputado federal Capitão Alberto Neto (Republicanos) almoçou com Bolsonaro em Brasília. O empresário Orsine Jr. (PMN) é o candidato a vice na chapa. Tanto Republicanos quanto PMN fazem parte da base do governo.

Para o bolsonarismo, a conquista pela prefeitura da capital do Amazonas seria estratégica. Poderia fortalecer o presidente em cidade importante para a tão criticada política ambiental do governo federal. No entanto, em pesquisa estimulada feita pela EAS Consultoria Estatística, Neto aparece com 5,3% das intenções de voto.