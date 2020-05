Congresso e STF discutirão reações ao vídeo da reunião ministerial

Justiça Eleitoral

O novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, já definiu qual será a principal bandeira de sua gestão: pretende tirar a reforma política do papel. O ministro toma posse na presidência da corte em cerimônia virtual nesta segunda-feira, 25, às 17h. No mesmo evento, o ministro Edson Fachin será empossado como vice. A dupla comandará a corte no biênio que vai até junho de 2022.

Barroso tem dito a interlocutores que quer fazer caminhar um projeto de reforma política apresentado por ele mesmo ao Congresso em junho de 2019. Para isso, vai buscar uma aproximação ainda maior da corte com o Legislativo. Entre as medidas propostas no projeto está a adoção, em cidades com mais de 200 mil habitantes, do sistema eleitoral distrital misto, inspirado no modelo alemão, para a próxima disputa para vereador e deputado.

O estudo, que foi entregue ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), dá continuidade a um projeto de lei já votado no Senado e que atualmente tramita na Câmara. A proposta seria uma maneira de baratear o custo das eleições, aumentar a representatividade democrática dos parlamentos e facilitar a governabilidade.

No sistema proposto por Barroso, a eleição de metade das Câmaras Municipais, das Assembleias Legislativas e da Câmara dos Deputados seria feita por meio do voto distrital, ou seja, ocupam os assentos os candidatos que forem mais votados nominalmente. Pela proposta, a outra metade é eleita pelo voto em legenda. O texto ainda prevê que o voto em legenda seja em lista fechada, isto é, os candidatos de cada partido são dispostos numa lista predeterminada, que indica a ordem em que serão preenchidas as vagas conquistadas nas urnas.

Politicamente, a proposta precisará superar obstáculos para avançar no Congresso. Sempre defendida pelos parlamentares, a ideia tem uma dinâmica de discussão parecida com a que impulsiona e paralisa, simultaneamente, a reforma tributária. Todos defendem desde que não levem desvantagem. Historicamente, as tentativas de reforma política começam com alguns consensos e derivam até a discordância completa travar a discussão e empurrá-la para a bacia das almas no Congresso.

No governo passado, o próprio presidente Michel Temer era um entusiasta da reforma política, mas não conseguiu fazer com que ela avançasse. Agora, com um Congresso que tem mais ares parlamentaristas do que presidencialista, e com um Executivo que tenta fortalecer cada vez mais o papel do presidente, essa discussão de reformulação deve ter mais dificuldades ainda para avançar.

Futuro das eleições municipais

Logo que depois de assumir o cargo, o substituto da ministra Rosa Weber na presidência do TSE terá grandes desafios pela frente, entre eles, o julgamento de ações que pedem a cassação da chapa do presidente Jair Bolsonaro. O principal deles, no entanto, será definir o futuro das eleições municipais deste ano. Informalmente, Barroso já consultou Maia e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), sobre como resolver essa questão em meio à pandemia do novo coronavírus.

Barroso afirma que há sintonia com Maia e Alcolumbre em três pontos: se o adiamento for necessário, que ele ocorra no menor prazo possível; nem mesmo considerar a hipótese de prorrogação de mandato; e contrariedade total a fazer as eleições municipais e nacionais coincidirem. Em live do Valor Econômico, na última sexta-feira, 22, Barroso afirmou que meados de junho será o momento para “bater o martelo sobre o possível adiamento do pleito”.

Há questões importantes nessa discussão que evoluíram com o avanço da pandemia do coronavírus. Até um mês atrás, os principais dirigentes partidários acreditavam que seria possível manter o calendário eleitoral porque imaginavam que a doença estaria mais ou menos sob controle até junho. Hoje, com mais de 330 mil casos e 21 mil mortes registradas até sexta-feira, essa previsão desapareceu. Ninguém quer se arriscar a mandar as campanhas para as ruas no prazo originalmente previsto pelo receio de espalhar ainda mais o coronavírus.

Nos últimos dias, os principais líderes partidários têm conversado sobre o melhor caminho a seguir. Eles reconheceram que o painel de casos do coronavírus vai ser o principal termômetro para definir a data das eleições. Mas se o adiamento for inevitável, como a maioria já acredita no Congresso, querem que a votação seja feita no dia 15 de novembro ou em 6 de dezembro. Se a segunda hipótese for adotada para a realização do primeiro turno, o segundo turno deverá acontecer o mais rápido possível – com apenas duas semanas de distância. Como essa eleição acontecerá perto do término do mandato dos atuais prefeitos, o objetivo com esse encurtamento do interstício entre primeiro e segundo turnos é o de permitir um período, mínimo que seja, de transição de uma administração para a seguinte.

Informalmente, o ministro Barroso tem sugerido que, se o adiamento for inevitável, a escolha da nova data seja feita de forma flexível. Assim, o Congresso definiria uma espécie de prazo, por exemplo, de outubro a dezembro, na qual a data exata poderia ser escolhida mais adiante, baseada na evolução do controle da pandemia. Com essa flexibilidade, seria eliminado o risco de se marcar uma data para a votação e, depois, ter de aprovar um outro dia porque a situação ainda é difícil. Os dirigentes do Congresso ainda não definiram se podem adotar essa sugestão.

O fato é que os parlamentares acham que já não há mais tempo para manter a eleição em outubro. “Sou a favor do adiamento das eleições 2020. Não há nenhum ambiente para campanha eleitoral em agosto e setembro. O foco é salvar vidas e planejar a retomada da economia. Defendo que as eleições aconteçam ainda neste ano para que nenhum mandato seja prorrogado”, diz o deputado federal Felipe Carreras (PSB-PE).

O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi (SP), acha o adiamento ruim para a democracia, mas entende que não dá para não discutir o assunto e que a solução poderá ser necessária diante do problema atual provocado pelo coronavírus. Mas também só aceita o adiamento no limite, não ultrapassado o mês de dezembro.

O ex-ministro do TSE e secretário do Aliança pelo Brasil, Admar Gonzaga, cita desafios subsequentes a uma eventual manutenção das eleições. “Caso decidam pela realização, quais protocolos de segurança serão utilizados para a segurança do eleitor?, questiona. A outra dúvida é quanto a isonomia dos candidatos. “A minha outra preocupação é com o excesso de exposição de alguns atores da cena política nesse período, trazendo risco para o desequilíbrio do pleito. Sobretudo para os candidatos à reeleição”, aponta.

Além das próximas eleições municipais, a nova gestão também ficará responsável pelos preparativos das próximas eleições gerais.

Casos internacionais

Preocupado sobre como resolver o desafio das eleições municipais deste ano, Barroso encomendou um estudo internacional sobre como outros países lidaram com datas relacionadas aos pleitos nacionais. O levantamento mostrou que em 55 países houve o adiamento de eleições, referendos ou prévias, entre fevereiro e o começo de maio deste ano. Outras 22 nações optaram por manter a disputa, mesmo com a covid-19, como é o caso da Coreia do Sul. O estudo foi feito pelo assessor internacional de Barroso, José Gilberto Scandiucci Filho.

No caso da Coreia do Sul, a curva de covid-19 já estava caindo, o que pode não ser o caso do Brasil em outubro. O país asiático também tomou medidas como a proibição de comícios para evitar a formação de aglomerações. / Cássia Miranda e Marcelo de Moraes