Em defesa do setor de serviços, Congresso não deve ‘fatiar’ reforma tributária

O debate sobre a renda básica permanente ganhou novo fôlego nos últimos dias com o primeiro passo formal em torno do tema no Congresso, que lançou a Frente Mista da Renda Básica. Enquanto a equipe econômica não finaliza o plano que pretende chamar de Renda Brasil, e com a data das últimas parcelas do auxílio emergencial prometidas pelo governo se aproximando, parlamentares que iniciam por conta própria discussões em torno de uma proposta de transferência de renda para o pós-pandemia são céticos em relação a um plano da gestão Bolsonaro para substituir o Bolsa Família e falam em conceber um programa mais abrangente do que aventado pelo governo.

“O projeto que o governo agora discute é muito parecido com um de que sou um dos autores, que lançamos no ano passado da agenda social da Câmara. Tem sim elementos importantes, mas para o cenário pós pandemia é insuficiente”, afirmou o presidente da Frente, deputado João Campos (PSB-PE).

O ministro da Economia, Paulo Guedes, tem falado na união de benefícios já existentes e em uma ampliação da abrangência de beneficiários. Apesar de não ter apresentado ainda detalhes do plano, o chefe da Pasta já gerou desconforto com parlamentares por buscar no Fundeb parte do recurso para financiar o plano que o governo quer para substituir o Bolsa Família.

Para a economista Monica de Bolle, que compõe o conselho consultivo da iniciativa, as ideias para um programa de renda básica externadas pelo Executivo não atacam a frente central de uma proposta do tipo: a desigualdade. “Dessas ideias, algumas já me parecem preocupantes. O Brasil tem um sistema de proteção social bastante bom. Não é nada razoável partir do princípio que pode simplesmente pegar todos os programas sociais, unificá-los e chamar de Renda Brasil. O objetivo de todos eles é redução de pobreza, não de desigualdade”, avalia. “Há um exército de pessoas que vivem entrando e saindo da informalidade no Brasil. Ele não atenderia essas pessoas” (leia íntegra da entrevista abaixo).

A deputada Tabata Amaral (PDT-SP), que é secretária-geral da frente, também vê com desconfiança o discurso do governo. “Esse projeto não pode ser apenas a mudança de um nome para que Bolsonaro vire o pai do novo Bolsa Família, mas tem que significar de fato uma mudança real”, afirma.

Com forte apelo social, a pauta pode tornar-se bandeira eleitoral para o presidente em 2022, quando pretende concorrer à reeleição. Historicamente um pleito da esquerda, agora a renda básica tornou-se o centro de uma corrida com o lançamento da frente, que tenta se antecipar ao governo.

Com isso, apesar das divergências sobre o desenho, os esforços do governo aquecem a pauta no Congresso. Segundo o líder do Democratas na Câmara, deputado Efraim Filho (PB), neste momento um programa de renda mínima tem encontrado respaldo na Câmara. “Há um clima de querer discutir e se aprofundar no tema”, afirmou.

A deputada do PDT afirmou considerar também que o projeto ganhará força por conta disso. “Tem muito mais força quando o governo joga junto e não joga contra como fez com o Fundeb por exemplo”, afirma. “Espero que apresentando uma proposta, que seja o Renda Brasil, que jogue junto e que a gente possa fazer uma discussão.”

A ideia de lideranças de esforços em torno da renda básica é convergir para um programa que possa dar apoio a vulneráveis terminado o auxílio emergencial. O debate, portanto, tem chances de integrar a agenda parlamentar de forma acelerada e pode passar a caminhar na esteira dos debates da reforma tributária. Isso porque a tributária pode trazer uma a solução para o ponto mais polêmico da proposta: a fonte de recursos.

Na defesa da criação de um novo tributo sobre transações financeiras, visto como uma nova CPMF, o vice-presidente Hamilton Mourão, que passou para o lado de Guedes no assunto, já até aventou a possibilidade de financiar o Renda Brasil com a controversa tributação. A ideia, no entanto, não é bem recebida nem por lideranças do Congresso, como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, nem por defensores da renda básica.

Parlamentares da frente, no entanto, vislumbram na tributação de dividendos e redução de isenções fiscais, uma possível saída para financiar um “embrião” de programa de renda básica num momento de orçamento apertado. Segundo o presidente da frente, uma reunião com o relator da proposta de tributária da Câmara, a PEC 45, o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), já foi agendada.

Os dois debates estão ligados não apenas pela fonte de recursos, mas como uma agenda de redução da desigualdade, segundo a economista Monica de Bolle. “O nosso sistema tributário é causador de desigualdade. A maneira como o governo está pensando em reforma tributária hoje é torta. Ela não reduziria a imensa regressividade do nosso sistema tributário”, afirmou. “Tem que trabalhar nessas duas frentes no fim das contas. Tem um desenho de renda básica e tem um redesenho de estrutura tributária que inclusive serve até, dependendo de como você faça, para financiar a renda básica”, avalia.

A economista, pesquisadora sênior do Peterson Institute for International Economics e professora da Universidade Johns Hopkins, em Maryland (EUA) vem apostando desde o início da pandemia que um programa de renda básica tomaria as atenções da política em uma agenda de recuperação econômica depois da crise do coronavírus.

Agora, quer pelo corte de gastos já existentes, quer pela reformulação de tributos, o auxílio emergencial e o lançamento de uma frente com a assinatura de parlamentares de quase todos os partidos com representação no Congresso (todos exceto o Novo) mostram que a pauta já é ponto de convergência em parte considerável do parlamento, que tornou a atenção à agenda com o aprofundamento do abismo social no País pela pandemia. Com as discussões tomando forma no Brasil, a especialista avalia os caminhos do avanço da pauta na política nacional. / Roberta Vassallo