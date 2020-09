Planalto insiste em nova CPMF, mas chance de aprovação ainda é baixa

O governo tentará mais uma cartada para tentar emplacar sua versão digital da CPMF, na última rodada de especulações batizada com o infeliz nome de Digitax. Nesta segunda-feira, 28, membros da equipe econômica e da ala política do Planalto, comandados pessoalmente por Jair Bolsonaro, tentarão acertar os ponteiros com líderes do Congresso para que o novo imposto tenha alguma chance de sair do papel.

Menos de um dia antes da reunião considerada “decisiva”, no entanto, sobram dúvidas e faltam indicações certeiras sobre a incidência do novo tributo e para que se destinará sua receita. A última versão ventilada pela equipe econômica dá conta de que o que for arrecadado com o tributo sobre transações digitais vai ser usado para desonerar as folhas de pagamento — ainda não se sabe em que percentual — e, vejam só, também as igrejas.

Seria uma resposta de Guedes a uma das insatisfações recentes de Bolsonaro: com o fato de ter sido obrigado a vetar o perdão de dívidas tributárias e isenções dadas pelo Congresso, atendendo a pedido do time da Economia.

Existe no Congresso grande interesse na isenção tributária a igrejas. A bancada evangélica tem defendido que esse direito está consignado na Constituição, e que, portanto, o perdão de dívidas e a regulamentação permanente dessa isenção não seria ilegal. É difícil, no entanto, justificar que um tributo que incidirá sobre todas as transações digitais de todo mundo vá para beneficiar denominações religiosas. O assunto obrigatoriamente iria parar na Justiça.

Bolsonaro tem se aproximado cada vez mais do eleitorado evangélico. Seu discurso na ONU, na semana passada, ressaltou a existência de algo que o presidente batizou de “cristofobia”, que seria preconceito voltado a cristãos. É uma cortina de fumaça para colocar nessa “prateleira” toda e qualquer crítica à cada vez maior presença de pautas e interesses de igrejas evangélicas em áreas estratégicas do governo.

A ênfase nos evangélicos vem como forma de substituir outro grupo de eleitores que ajudou em muito na chegada de Bolsonaro ao Planalto: aquele dos indignados com a corrupção detectada pela Lava Jato e identificada com o PT e que romperam com o bolsonarismo diante das acusações cada vez mais graves contra quase todos os integrantes da família, dada a circulação de altas quantidades de dinheiro vivo usado para abastecer contas da mulher e dos filhos do presidente e aumentar o patrimônio de todos.

Como de costume, a propensão ou não de o Congresso topar levar adiante a discussão da mal costurada e truncada reforma tributária de Bolsonaro e Guedes dependerá de quanto o governo estará disposto a pagar para tirar o projeto do papel. E de que projeto será esse, é bom lembrar.

Parlamentares filiados a partidos do Centrão avaliam que os líderes têm pouco a perder em termos políticos dando seu carimbo para a nova CPMF digital. E muito a ganhar caso sejam oferecidos mais emendas e cargos.

A ideia do governo é abrir a caixa de ferramentas para tentar desempacar a polêmica do imposto sobre transações digitais. De forma semelhante com o que foi com a Previdência, deputados esperam ouvir o que o governo tem a oferecer antes de cravar o futuro do novo tributo.

Em julho de 2019, por ocasião da articulação pela votação da reforma, o Planalto liberou mais de R$ 4,3 bilhões em emendas parlamentares. Nessa, o Centrão foi o maior beneficiado, tendo os valores liberados com prioridade. As emendas parlamentares são de pagamento impositivo. Ou seja, o governo é obrigado pela força da lei a pagá-las. Entretanto, o Planalto é que decide quando dentro do ano legislativo é que elas serão liberadas. Uma ferramenta utilizada por todos os governos desde a redemocratização e que é eficiente dentro do presidencialismo de coalizão.

Temperatura

A reunião também deve servir como termômetro. A ideia é analisar com os líderes se é possível chegar a um texto que, ante toda a articulação, seja passível de aprovação no Congresso Nacional. A ideia que deve ser apresentada é a criação de um tributo temporário, inicialmente pelo prazo de seis anos, e que não elevaria a carga tributária, compensada com a desoneração na folha de pagamento.

Guedes vinha tentando atrelar a nova CPMF à criação do Renda Brasil. Apesar de Bolsonaro ter proibido a discussão no governo, ele autorizou o Congresso, por meio da PEC do Pacto Federativo, propor um programa de distribuição de renda. O desafio aqui, entretanto, seria não apenas encontrar viabilidade orçamentária, mas também encaixar o benefício dentro do teto de gastos.

A tentativa de criação de uma proposta aceitável é considerada a tarefa mais complicada por parlamentares. A questão é que, enquanto os líderes tendem a conseguir controlar mais suas bases eleitorais com a utilização de emendas, o mesmo não acontece com a maior parcela dos parlamentares de centro.

A proposta enfrentaria uma forte oposição. Até mesmo de nomes pertencentes às siglas que se aproximaram do Planalto. A promessa de desoneração da folha salarial agrada, mas não a ponto de irritar eleitores pelo Brasil com um novo imposto.

Há ainda importantes caciques do Congresso que não deverão ser convencidos. O maior deles é Rodrigo Maia (DEM-RJ). O presidente da Câmara é antigo adversário da recriação do imposto e há mais de um ano avisa que não acredita no benefício da criação de um tributo nos moldes da antiga CPMF. Maia foi um defensor do fim do imposto em 2007, durante o segundo mandato de Luís Inácio Lula da Silva na presidência da República. Recentemente, até mesmo já brincou que ressuscitará a campanha “Xô, CPMF”, criada por seu partido na ocasião.

A CPMF turbinada de Paulo Guedes viria através da reforma tributária. O relator do texto, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), apesar de fazer parte de uma das siglas mais próximas atualmente do Planalto, é aliado de Maia. E assim como o presidente da Câmara, rechaça a ideia de utilizar a reforma para criar o novo imposto.

Mesma opinião tem o presidente da comissão mista que tenta criar um texto de consenso, senador Roberto Rocha (PSDB-MA). “É muito delicado esse assunto. Pode de algum modo contaminar a reforma (tributária), porque não há ambiente político para discutir isso”, disse na última semana, quando se reuniu com Jair Bolsonaro e com o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos.

Desfalque importante

Mesmo que Maia seja convencido a ficar de fora, sem ajudar e nem atrapalhar a criação do novo imposto, as apostas hoje são de que a proposta não seria aprovada. O presidente da Câmara mostrou em mais de uma ocasião de que, mesmo sem morrer de amores pelo governo, é fundamental na articulação que garante votos para propostas de difícil adesão.

Por exemplo, na votação que garantiu o veto de Jair Bolsonaro ao congelamento de salários de servidores públicos, incluindo trabalhadores que estivessem trabalhando durante a pandemia. Após o Senado derrubar o veto, Maia foi acionado e, com sucesso, garantiu que a Câmara não seguisse pelo mesmo caminho.

Como a Digitax deverá aparecer como uma emenda na reforma tributária, a Câmara teria de ter maioria absoluta, ou três quintos dos deputados, para sua aprovação. Algo que ninguém aposta ser possível sem a participação do presidente da Casa Legislativa.

Outro ponto em destaque é que a nova contribuição e a consequente possibilidade de desoneração da folha salarial parece ser o pedaço de madeira no qual Guedes se agarra enquanto vê sua agenda naufragar no mar de populismo que virou a agenda do governo. Maia não tem falado com o ministro da Economia. Pelo contrário, as relações entre ambos continuam abaladas. Assim, seria improvável que o presidente da Câmara entrasse no jogo para contribuir com a criação do imposto.

Na última semana, Maia esteve afastado das discussões sobre a nova investida do governo pelo tributo. O presidente da Câmara se recupera de uma contaminação por coronavírus. Mas deve retornar jogando uma nova pá de cal na possibilidade de aprovação do tributo sobre transações digitais. Ao menos enquanto for presidente da Casa Legislativa.

Por fim, para tornar ainda mais improvável o avanço da agenda tributária, a cada semana que vai sendo protelada sua definição o tempo útil que resta no Legislativo neste ano vai diminuindo. Com o início efetivo de uma campanha que será um desafio em todo o País, graças à pandemia, parlamentares devem cada vez menos se dedicar ao Congresso.

E há coisas obrigatórias para serem discutidas antes das propostas de mudanças tributárias, como a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento de 2021. / Vera Magalhães e Gustavo Zucchi