STF deve manter inquérito sobre fake news e elevar pressão sobre Bolsonaro

Depois do segundo fim de semana em que protestos contra o governo começaram a ocupar as ruas no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro deve receber mais uma notícia ruim. Na quarta-feira, 10, o Supremo Tribunal Federal deve aprovar o prosseguimento do inquérito que investiga a divulgação de fake news e de ameaças contra integrantes da Corte. Foi nas investigações desse inquérito, relatado pelo ministro Alexandre de Moraes, que se basearam as ordens de busca e apreensão em endereços de importantes integrantes da rede bolsonarista, feitas há duas semanas. E esse processo é visto por aliados de Bolsonaro como um terreno politicamente sensível para o presidente.

Hoje, a tendência da maioria dos integrantes do tribunal é a de permitir que o processo siga adiante. Até mesmo para resguardar o caráter institucional do STF e de seus ministros, que têm sido alvo de ataques pesados feitos pelos bolsonaristas. Há quase um consenso de que esse tipo de ameaça ultrapassou os limites toleráveis e representa um risco para a democracia. Mas algumas mudanças nos procedimentos do inquérito devem ser feitas.

Existe a queixa de que o inquérito se transformou numa espécie de “vale tudo”, com poderes ilimitados para o ministro Alexandre de Moraes investigar o que quiser, sem que se saiba direito o que está acontecendo, pois está tudo sob sigilo. Informalmente, ministros reconhecem a gravidade das ameaças e o claro abuso cometido no uso das fake news para tentativa de destruição de reputações e de espalhar calúnias. Não têm dúvidas que o inquérito é necessário, desde que ajustes sejam feitos.

O primeiro deles é que os investigados começarão a ter acesso aos seus processos para poderem se defender, o que era uma queixa feita pelos advogados dos alvos dessas ações. O gabinete de Alexandre de Moraes, porém, rebateu as críticas, anunciando pelo Twitter do ministro que “diferentemente do que alegado falsamente, foi autorizado integral conhecimento dos autos aos investigados no inquérito que apura fake news, ofensa e ameaças a integrantes do STF, ao Estado de Direito e a Democracia”.

Outra mudança que pode ser aprovada é desmembrar do inquérito principal algums dos seus 74 apensos. O de número 74 poderá ser tratado à parte e com outro relator. Ele versa sobre o ministro da Educação, Abraham Weintraub, que em reunião ministerial do dia 22 de abril defendeu a prisão dos ministros do Supremo a quem chamou de “vagabundos”. O STF deve definir se aprova isso na próxima sexta-feira. Mas a medida é vista como um gesto de distensionamento nessa discussão.

Justiça Eleitoral também é ameaça

A continuação do processo pode pesar também sobre as ações que tramitam na Justiça Eleitoral contra a chapa formada por Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão. O STF deve rejeitar o pleito dos advogados do presidente para que os dados do inquérito das fake news não sejam usados nas ações analisadas pelo TSE. Com isso, se alguma irregularidade envolvendo a campanha aparecer no inquérito das fake news, essa prova poderia, em tese, ser repassada para o TSE.

As ações que correm no TSE são vistas pelos adversários de Bolsonaro como um dos principais caminhos para conseguir seu afastamento do governo. Se algum crime eleitoral for constatado, a chapa Bolsonaro/Mourão correria o risco de ser cassada, abrindo caminho para uma nova eleição. Obviamente, que uma decisão desse porte teria desdobramentos políticos incalculáveis e reações dos apoiadores do presidente. Por isso, o assunto se tornou muito delicado dentro e fora do governo.

Com oito Ações de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) contra a chapa por abuso eleitoral, o Tribunal vai julgar as duas primeiras, nesta terça-feira. Elas tratam de ataques cibernéticos em grupos do Facebook feitos para supostamente beneficiar a campanha de Bolsonaro. Na ocasião, o ataque aconteceu contra a página do grupo Mulheres Unidas contra Bolsonaro, que tinha mais de 2,7 milhões de integrantes. A página foi hackeada e teve seu nome alterado para “Mulheres com Bolsonaro #17”, além de espalhar conteúdo pró-Bolsonaro. Essas Aijes, porem, não devem avançar. Elas começaram a ser votadas em novembro de 2019, com o relator, ministro Og Fernandes, se manifestando pela improcedência de ambas. O ministro Edson Facchin, na época, pediu vistas do processo, que, agora, terá sequência.

Mas existem outras seis Aijes contra a chapa de Bolsonaro e Mourão correndo no TSE. Dessas, quatro são consideradas as mais complicadas e apuram irregularidades como, por exemplo, a contratação do serviço de disparos em massa de mensagens pelo WhatsApp, durante campanha presidencial. As duas Aijes restantes analisam instalação de outdoors em 13 Estados e outro apura uso indevido de meios de comunicação. Og Fernandes é o relator de todas as ações.

Pressão política

Essa agenda de discussões dentro do Judiciário acontece num momento político conturbado para Bolsonaro. O presidente enfrenta dificuldades cada vez mais críticas por causa do seu comportamento em relação à pandemia do coronavírus. Além de manter atitude negacionista diante da amplitude da doença, Bolsonaro passou a orientar o Ministério da Saúde a atrasar a divulgação diária do número de casos e de mortes para tentar impedir que as informações não saiam com destaque na imprensa. Seguindo a ordem, a Pasta, que é comandada pelo general Eduardo Pazzuello, também reduziu o número de informações oficiais disponíveis no seu boletim. A medida provocou enorme gritaria contra o governo, que recebeu críticas até no exterior.

Por conta disso, a ordem de Bolsonaro acabou produzindo efeito inverso, ampliando o interesse por esses dados. E a razão do presidente querer reduzir essa exposição é que o número de ocorrências e de mortes não para de crescer. Já são mais de 36 mil mortes, com o Brasil superando a Itália em número de óbitos.

Além disso, o comportamento diante da pandemia acirrou ainda mais o movimento de oposição ao presidente. Grupos politicos que discordam do seu governo começaram a se organizar numa espécie de aliança informal para tentar reagir. Mesmo desaconselhados por lideranças partidárias mais tradicionais, por causa das recomendações de distanciamento social, outros grupos preferiram começar a protestar nas ruas contra o governo e favor da democracia, mostrando que a pressão contra o presidente já começa a fazer barulho.