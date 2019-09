Guedes insiste em Contribuição sobre Pagamentos; falta convencer Bolsonaro

REFORMA TRIBUTÁRIA

Paulo Guedes vai fazendo jus a um slogan que ficou famoso no governo Lula: “Sou brasileiro e não desisto nunca”. A despeito da resistência de Jair Bolsonaro em relação à volta de um imposto similar à finada CPMF, que incida sobre transações financeiras e demais pagamentos, o ministro da Economia insiste em sua criação, e acredita que conseguirá convencer o presidente da potência arrecadatória e da simplicidade de cobrança do imposto. Faltam praticamente só duas coisas para a proposta de reforma tributária do governo seguir ao Congresso: esse convencimento e a decisão, política, sobre por qual das duas Casas ela vai começar a tramitar.

O BR Político apurou que a reforma está praticamente pronta, dividida em três pilares, como eu já informei na minha coluna no início de agosto: IVA dual e gradual, mudanças no Imposto de Renda e a criação da CP (ou CSTP, outra provável sigla a ser adotada), em substituição aos impostos que incidem sobre folha de pagamento. O argumento de Guedes para convencer Bolsonaro é que os impostos sobre folha têm cobrança muito direta e garantida. Para substituí-los de maneira eficiente do ponto de vista do Fisco só um imposto igualmente potente e de fácil arrecadação.

O ministro advoga junto ao presidente que o novo imposto permitirá uma “simplificação brutal” da contratação, tendo impacto na redução do desemprego. A dúvida que ele quer incutir na cabeça de Bolsonaro é a seguinte: é melhor um imposto feio, mas pequenininho, ou desemprego em massa? Os cálculos da equipe econômica são de que esse imposto seria capaz de arrecadar mais de R$ 100 bilhões ao ano, de maneira fácil e rápida.

Para se contrapor aos críticos que afirmam que o imposto incide em cascata para os mais pobres, que pagam sobre tudo que consomem, o governo argumenta que a alíquota é baixa (0,20% ou 0,22%) e que o governo pode estudar maneiras de mitigar os efeitos para os mais pobres –aumentar o Bolsa Família, por exemplo, é uma das ideias à mesa.

Nesta semana deve ser batido o martelo quanto ao outro impasse: a Casa pela qual a proposta dará entrada. E, a partir daí, haverá uma costura política para a sistematização das propostas diferentes que já existem, ou a escolha de qual delas será a levada a cabo. A Câmara já discute o texto do deputado Baleia Rossi (MDB-SP) baseado na proposta do economista Bernard Appy. E o Senado optou por abraçar uma proposta do ex-deputado paranaense Luiz Carlos Hauly.

A equipe de Guedes acha a ideia do IVA dual mais fácil de ter aval dos governadores, e confia que será a adotada na reforma final.

Coordenador da reforma do governo e maior entusiasta da Contribuição sobre Pagamentos, o secretário da Receita, Marcos Cintra, afirmou em café da manhã realizado na semana passada pela Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais (Abrig), ao qual o BRP estava presente, que seu temor que é se repita um processo dos últimos 30 anos: discussões sem sucesso sobre a tributária.

“Avançar. Essa é a palavra fundamental. Porque eu acompanho a reforma tributária há trinta anos. E há trinta anos nós não conseguimos avançar. Essa é a realidade. Há trinta anos, se fala em reforma tributária. Desde a Constituinte em 1988. E, há trinta anos, nada acontece. A partir daquele momento, a cada legislatura, a cada quatro anos, o Congresso toma iniciativa de discutir o projeto de reforma tributária. Infelizmente, sem qualquer vislumbre de sucesso. Pelo contrário, o que tem acontecido são medidas pontuais, que muitas vezes fazem sentido isoladamente, mas que, vistas no conjunto, acabaram criando o que o Roberto Campos chamava de manicômio tributário”, disse ele.

Na visão do secretário, as principais propostas que estão sendo discutidas seguem um caminho semelhante ao que já foi tentado. “O projeto que é considerado o mais bem acabado, é o de criação de um IVA Nacional e está substanciado em dois projetos (o de Baleia Rossi na Câmara e o do ex-deputado Luiz Carlos Hauly no Senado). São semelhantes. O fulcro é a criação de um imposto sobre consumo nacional. Há trinta anos se tenta fazer o mesmo, sem sucesso. A grande pergunta: por quê? O projeto é bom. Não tenho dúvida nenhuma. Tecnicamente, esse modelo cria um IVA muito bem elaborado, porém criado dentro de um ambiente de um laboratório. Criado num ambiente que o distancia em muito da realidade que nós encontramos no dia a dia”, avalia.

E dá exemplo: “Outro dia, eu vi um debate do Flávio Rocha [empresário, dono da Riachuelo] com um economista, que tinha a minha formação tecnocrática. O economista falava das qualidades, mostrava equações, dizendo que o tributo era bom. O Flávio falou o seguinte: ‘Escuta, eu ponho a barriga no balcão. Você não sabe o que é a vida do dia a dia de um comerciante que tem de atender a todos os quesitos impostos pela legislação tributária quando na porta dele tem dezenas de informais à revelia e à margem de toda a legislação. Concorrendo de forma desleal com esse comerciante’. Essa é a nossa realidade. E quando a gente começa a ver essas coisas, a gente percebe o quão distantes muitos conceitos idealizados e abstratos estão da realidade do dia a dia. E esse distanciamento é que tem gerado um debate inócuo que tem levado a esses repetidos fracassos”.

Apesar das divergências, Cintra acredita ser possível construir uma boa proposta de reforma. “Quando eu digo avançar é fugir um pouco desses conceitos holísticos, ideais, e fazer alguma coisa concreta, olhando a realidade. Olhando o que efetivamente está errado na vida prática do empresário e do cidadão brasileiro. Do estudante, do comerciante, do trabalhador. Ainda que as soluções possam não ser muito bonitas ou perfeitas”, explicou.

* Com Marcelo de Moraes