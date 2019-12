Brasil vai à COP-25 atrás de verbas e com política ambiental em xeque

Meio Ambiente

O Brasil vai chegar à Conferência da ONU sobre a Mudança do Clima (COP-25), a ser realizada entre esta segunda, 2, e 13 de dezembro em Madri, em desvantagem nas duas principais negociações da maior agenda internacional do clima: os compromissos dos vários países para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e o financiamento de US$ 100 bilhões anuais da ONU para distribuir em 2020 entre as nações em desenvolvimento que apresentarem políticas climáticas consistentes. Além disso, pesa o fato de o Brasil ter desprezado a conferência ao se recusar a sediá-la sob o argumento de que a COP ofereceria risco à soberania do País.

No primeiro caso, a desvantagem se dá pela inexistência de um plano nacional para enfrentamento do desmatamento. Esse déficit foi observado em setembro deste ano, quando o Brasil ficou de fora da lista dos países que discursaram na Cúpula do Clima da ONU, em Salvador. Na época, o representante da secretaria-geral da ONU, Luis Alfonso de Alba, afirmara que o ausência do País na mesa se dava em razão de o Brasil não ter apresentado “um plano para aumentar o compromisso com o clima”. Meses antes, no entanto, o presidente Jair Bolsonaro fizera a promessa diante de vários chefes de Estado em seu début internacional no Fórum Econômico Mundial, na Suíça, em janeiro, de que o Brasil promoveria a redução das emissões dos gases de efeito estufa. Até hoje, esse plano não foi apresentado. Ademais, para piorar a causa, o desmatamento na Amazônia subiu 29,5% entre 1º de agosto do ano passado e 31 de julho deste ano, na comparação com os 12 meses anteriores, atingindo a marca de 9.762 km². É a mais alta taxa desde 2008.

O segundo caso, de ordem financeira, está ligado ao primeiro porque a ajuda da ONU, por não ser um cheque em branco, depende de compromissos estabelecidos em um programa robusto de combate ao desmatamento e à redução de CO2 na atmosfera. Como esse plano inexiste, a verba tampouco chegará às mãos do governo brasileiro. Ainda assim, a postura do Ministério do Meio Ambiente é de inverter a lógica do financiamento internacional. Primeiro quer receber para depois executar suas políticas climáticas. “Temos o trabalho que já fazemos de preservação ambiental, temos muito para mostrar na parte da agricultura, energia renovável, reciclagem. O Brasil tem feito muito e levará para a COP todo esse acervo de temas ambientais. Por outro lado, esperamos receber a sinalização, finalmente, de que a promessa de recursos vultosos dos países ricos para os países em desenvolvimento, já a partir do ano que vem, se concretize”, informou a pasta, em nota, ao BRPolítico.

De acordo com o secretário executivo do Observatório do Clima, Carlos Rittl, que estará presente na COP-25, o governo federal terá de contar com esforços de governos anteriores – Lula, Dilma e Temer. “Naquele período em que houve reduções de desmatamento, há resultados que poderiam se transformar em pleitos do Brasil para recursos a serem recebidos do Fundo Verde do Clima, que avalia projetos com robustez, governança ambiental com a segurança de que haverá aplicação de recursos em ações que vão contribuir efetivamente para novas reduções de desmatamento, de emissão de gases de efeito estufa. Esse governo não tem plano e projeto nenhum para apresentar”, diz o cientista.

Além do descompromisso prático e formal com o tema, o Brasil está longe de cumprir com metas já estabelecidas no passado para o ano que vem dentro do Acordo de Paris. Rittl destaca a de redução do desmatamento da Amazônia que deveria limitar a taxa anual de destruição do bioma em 2020 a 3.925 km2. Ocorre que só neste ano já estamos com quase 10 mil km2 destruídos. “Em 2020 será maior. Não é assim que funciona: ‘Vou sentar na mesa, bolei minha estratégia perfeita de chantagem e, a partir de agora, eu só faço se me pagarem. Como um diplomata recentemente me disse: ‘Quem não senta na mesa, vira parte do cardápio’, fica de fora, não se beneficiará de nada”, acrescenta o cientista, que já foi coordenador do Programa de Mudanças Climáticas e Energia do WWF-Brasil.

Para a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva, o Brasil, na prática, já saiu do Acordo de Paris. “O governo já fez tudo que tinha que fazer para inviabilizar sua participação na prática. Esse aumento de 29% (desmatamento) já comeu toda a meta de redução que o Brasil teria até 2020. Eles não vão cumprir o Acordo. E ainda estão prometendo que vão fazer regulamentação fundiária por autodeclaração. O que está ocorrendo na Amazônia é um faroeste”, disparou ela, que também estará na COP-25, ao BRPolítico.

Artigo 6º. Além de pleitear verba “vultosa” dos países ricos da COP-25, a segunda prioridade do governo brasileiro na conferência serão as tratativas do que diz o artigo 6.º do Acordo de Paris, que trata da contabilidade das emissões de CO2 entre os países. O dispositivo diz “respeito à monetização, à parte financeira, que é tão importante para os países em desenvolvimento, e em especial para o Brasil”, conforme afirmou o Ministério do Meio Ambiente ao BRPolítico.

Se um país supera uma meta de redução de emissão de gases de efeito estufa, por exemplo, ele passa a ter uma espécie de superávit que se transforma em crédito a receber dos países que não conseguem atingir suas metas. O artigo trata também dos mecanismos específicos para entes do setor privado de diferentes países. O Brasil, no entanto, não tem um mercado de carbono nem um governo que limite emissões de gases de efeito estufa para empresas da agropecuária ou indústria, mas quer ter a prerrogativa de precificar no mercado global, quase que de forma autodeclarada, seus projetos.

“Eu vou dizer que um determinado projeto é adicional, que isso vai gerar um direito a esse ente do setor privado a vender crédito de carbono e receber recursos por isso. Mas houve mesmo uma redução a mais daquilo que nós tínhamos previsto nas políticas para chegar em 2025 dentro das metas ou não? Então as regras que o Brasil tem defendido são muito soltas justamente para dar essa liberdade para o governo decidir o que quer adicionar ou não (à meta do Acordo de Paris). O risco que a gente corre é de ter redução de emissões sendo comercializadas sem que necessariamente tenha havido esse esforço adicional, essa redução adicional (o superávit, sem o qual não se negocia os créditos com outros países)”, detalha Rittl.

Para a ex-ministra, o Brasil vai chegar à Espanha na condição de “pária ambiental”. Ela lamenta que o País que um dia foi referência internacional no combate ao desmatamento, respeitado em conferências internacionais do clima por onde ia, hoje passe pela situação “constrangedora” de chegar à COP-25 com o pires na mão sem ter qualquer contrapartida de política ambiental em mãos que possa ser exibida. “Vai chegar (à Espanha) com a cara do aumento de 29% do desmatamento, com a cara de quem desmontou toda a governança ambiental, com a cara de quem tem estimulado a grilagem, com a cara de quem liberou a cana-de-açúcar na Amazônia e no Pantanal, com a cara de quem não vai atingir as metas que havia se comprometido no Acordo de Paris”, reforça.

Ela cita os eventos importantes sobre meio ambiente que o Brasil sediou, como a Eco 92, a Rio+20 e a Convenção da Biodiversidade na época em que ela foi titular da pasta do Meio Ambiente. “O Brasil, que foi capaz de dar a maior contribuição de redução de CO2 no âmbito do protocolo de Kyoto, que deu a maior contribuição de redução de perdas de biodiversidade chega lá agora como um pária ambiental. É um vexame”, avalia.