Congresso quer engajamento do governo para aprovar reformas

Volta do Congresso

Com o fim do recesso parlamentar, o Congresso se prepara para tentar avançar na segunda fase das chamadas reformas estruturantes. Depois de aprovar a reforma da Previdência no ano passado, a vez passou a ser da tributária e administrativa. Mas o problema é que existem ainda muitas pontas soltas na articulação política necessária para que duas propostas tão complexas como essas avancem.

No Congresso, líderes importantes, como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, cobram abertamente que o governo federal se engaje mais na elaboração e defesa das duas reformas. Desde o ano passado, a equipe econômica promete enviar suas propostas para os dois temas, mas o envio tem ficado sempre para uma “próxima semana”.

Maia e outros líderes da Câmara e do Senado que defendem a reforma tentam contornar o problema avançando nas discussões internas e com setores envolvidos com os temas para compensar a demora do governo em entrar em campo. O relator da reforma tributária na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), ampliou a retomada de reuniões, tendo conversado essa semana, por exemplo, com representantes da Associação Nacional dos. Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

Para Maia, essa parte a Câmara e o Senado podem fazer. Mas ele lembra que a construção política dessa votação passa pela atuação direta do governo. Na última quinta-feira, ele participou de um debate sobre a reforma onde sua fala foi antecedida justamente pela do ministro da Economia, Paulo Guedes – os dois falaram em painéis separados. Além de renovar a promessa de enviar as propostas do governo para as reformas, Guedes disse que a bola agora estava com o Congresso para fazer o debate e a votação.

Naturalmente, Guedes se referiu ao processo que ocorreu durante a reforma da Previdência, quando o projeto original do governo foi alterado em pontos considerados inviáveis politicamente, como nas aposentadorias rurais, no BPC e, para insatisfação de Guedes, na adoção de um regime de capitalização complementar.

A diferença é que, naquele momento, o governo tinha um esqueleto bem construído de reforma. Agora, essa tarefa está sendo feita pelo Congresso. Na Câmara, a reforma tributária partiu de um estudo do economista Bernard Appy, que deu origem ao projeto apresentado pelo presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi (SP). No Senado, a base foram os trabalhos preparados pelo ex-deputado Luiz Carlos Hauly. Coube a Aguinaldo começar a costurar um texto consensual e possível de aprovar.

E é essa diferença que os parlamentares têm explicitado para a equipe econômica. Sem o aval do governo, as reformas terão maior dificuldade para serem aceitas porque não têm a chancela do Planalto.

Administrativa

Na reforma administrativa, Maia tem lembrado que o primeiro passo precisa ser dado pelo governo. “Nós pretendemos fazer a reforma administrativa do funcionamento da Câmara. Mas essa é uma parte ínfima dessa discussão. Para tratar da reforma administrativa, a proposta precisa vir do governo, já que ele administra o Estado como um todo”, diz Maia.

Pressionados pelo calendário eleitoral, os parlamentares sabem que correm contra o tempo para aprovar matérias tão complexas. Mas Maia acredita que a tributária pode ser aprovada na Câmara até abril, desde que haja essa mobilização do governo a seu favor. A administrativa, na sua avaliação, pode vir logo em seguida e ser resolvida até o fim do ano.

No caso da administrativa, um ponto já foi excluído da discussão com o apoio explícito do próprio Jair Bolsonaro. As novas regras não valerão para os atuais servidores públicos. Tudo para conseguir conter resistências políticas a mexer com os atuais funcionários, o que poderia causar desgaste político nas eleições municipais deste ano para quem ficasse do lado da proposta.

O problema é que essa recomendação não vale em outra proposta de emenda constitucional enviada pelo governo no ano passado para tentar estabelecer uma espécie de gatilho de controle de gastos, quando as despesas públicas tiverem disparado demais. A chamada PEC Emergencial trata do assunto e embute a regra de redução de jornada de trabalho com diminuição de pagamento para os atuais servidores em caso de emergência.

Por causa disso, a PEC Emergencial já tem adversários nessa parte do texto, como é o caso do senador Ciro Nogueira (PI), que é o presidente nacional do PP, e considera muito difícil que esse texto passe no Senado dessa forma. Ciro avalia que há exemplos onde cortar servidores acabou se provando um erro. E cita o caso do INSS, onde o governo está precisando contratar cerca de 7 mil pessoas, para reverter o colapso do atendimento de solicitação de benefícios previdenciários. O apagão do setor acabou causando a demissão do presidente do INSS, Renato Vieira.

Turbulência

Desde a posse de Jair Bolsonaro, a articulação política do governo tem sido um de seus pontos fracos. E justamente no momento em que os parlamentares cobram esse engajamento do governo pró-reformas, o Planalto vem administrando uma sequência de crises internas. É óbvio que isso reflete na dificuldade de atuar na negociação das reformas.

Apenas em janeiro, o presidente Bolsonaro se viu às voltas com as crises provocadas pela demissão de Roberto Alvim da Secretaria de Cultura, depois de fazer um inacreditável vídeo com referências nazistas, e pelas denúncias contra Fábio Wajngarten da Secon. No plano externo, viu aumentar a pressão econômica internacional por melhores práticas ambientais, como contamos no relatório da semana passada.

Além do apagão do atendimento do INSS, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, voltou ao centro de polêmicas por causa dos problemas no Enem, o que aumentou a cobrança externa por sua demissão.

Para fechar o pacote de problemas, a pior crise política explodiu quando o número 2 da Casa Civil, Vicente Santini, foi demitido em público por Bolsonaro por usar jatinho da FAB para se deslocar para Suíça e Índia, numa viagem com custo estimado em cerca de R$ 750 mil. No voo, além de Santini, foram apenas mais duas assessoras da Casa Civil. Bolsonaro demitiu Santini, mas a amizade dele com seus filhos fez com que fosse readmitido no mesmo dia em outro posto na Casa Civil. A revelação ampliou o escândalo e fez com que Bolsonaro se desgastasse tendo de demiti-lo outra vez.

Com a Casa Civil no centro desse terremoto, sobrou para o ministro Onyx Lorenzoni, que teve suas funções mais esvaziadas ainda na pasta, perdendo o controle do PPI para o Ministério da Economia. Segundo um ministro próximo do presidente informou ao BRP em condição de anonimato, “como seria possível pensar em reformas enquanto havia tanta confusão interna para ser resolvida?”.

É fácil perceber que esse clima não facilita em nada a discussão das reformas. A tendência é que, pelo menos na largada do processo, o Congresso assuma a frente das negociações. Mas se o Planalto ficar muito tempo ausente, a chance de sucesso das propostas passará a ficar toda sobre os ombros dos deputados e senadores.